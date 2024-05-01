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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بدون زيادات.. سعر ميتسوبيشي اتراج 2024 الجديد

بدون زيادات.. سعر
بدون زيادات.. سعر ميتسوبيشي اتراج 2024 الجديد

سوق السيارات تضم العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024، وبعد تراجع قيمة الأوفر برايس الذى كان يتم وضعه على السعر الرسمي للسيارة بسبب عدم استقرار سعر الدولار، تشهد سوق السيارات حالة من الاستقرار نتيجة استقرار أسعار السيارات الجديدة، ومن ضمن هذه السيارات ميتسوبيشي اتراج موديل 2024.

 بدون زيادات.. سعر ميتسوبيشي اتراج 2024 الجديد

بدون زيادات.. سيارات جديدة 2024 تتوافر بالسوق المصرية

250 ألف جنيه.. انخفاض أسعار سيارات سيات في مصر

- محرك ميتسوبيشي اتراج موديل 2024:

 بدون زيادات.. سعر ميتسوبيشي اتراج 2024 الجديد

زودت سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 بمحرك سعة 1200 سي سي، وتنتج عزم دوران يصل إلى 100 نيوتن/متر، وبها قوة 76 حصانا، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلى العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك.

- وسائل الأمان بـ ميتسوبيشي اتراج السيدان:

 بدون زيادات.. سعر ميتسوبيشي اتراج 2024 الجديد

تحتوي سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 على العديد من وسائل الأمان والسلامة، من ضمنها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

- أسعار ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 الجديدة بالسوق المصرية:

 بدون زيادات ..سعر ميتسوبيشي اتراج 2024 الجديد

تباع سيارة  ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 بالسوق المصرية بفئة واحدة بدون زيادات، ويصل سعرها الجديد إلى 915 ألف جنيه.

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