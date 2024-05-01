سوق السيارات تضم العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024، وبعد تراجع قيمة الأوفر برايس الذى كان يتم وضعه على السعر الرسمي للسيارة بسبب عدم استقرار سعر الدولار، تشهد سوق السيارات حالة من الاستقرار نتيجة استقرار أسعار السيارات الجديدة، ومن ضمن هذه السيارات ميتسوبيشي اتراج موديل 2024.

بدون زيادات.. سعر ميتسوبيشي اتراج 2024 الجديد

- محرك ميتسوبيشي اتراج موديل 2024:

بدون زيادات.. سعر ميتسوبيشي اتراج 2024 الجديد

زودت سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 بمحرك سعة 1200 سي سي، وتنتج عزم دوران يصل إلى 100 نيوتن/متر، وبها قوة 76 حصانا، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلى العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك.

- وسائل الأمان بـ ميتسوبيشي اتراج السيدان:

بدون زيادات.. سعر ميتسوبيشي اتراج 2024 الجديد

تحتوي سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 على العديد من وسائل الأمان والسلامة، من ضمنها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

- أسعار ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 الجديدة بالسوق المصرية:

بدون زيادات ..سعر ميتسوبيشي اتراج 2024 الجديد

تباع سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 بالسوق المصرية بفئة واحدة بدون زيادات، ويصل سعرها الجديد إلى 915 ألف جنيه.