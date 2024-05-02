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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

شاهد.. تويوتا كراون موديل 2025 الجديدة

تويوتا كراون موديل
تويوتا كراون موديل 2025 الجديدة

أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن طرازها الجديد تويوتا كراون موديل 2025، وتنتمي كروان لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتصميم أنيق وعصري.

تويوتا كراون موديل 2025 الجديدة

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- محرك تويوتا كراون موديل 2025:

تويوتا كراون موديل 2025 الجديدة

تحصل سيارة تويوتا كراون موديل 2025 على قوتها من محرك 4 أسطوانات سعة 2500 سي سي، بجانب محركين كهربائيين، وتنتج قوة 236 حصانا، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

تويوتا كراون موديل 2025 الجديدة

أما بالنسبة إلى نسخة كراون بلاتينيوم، فهي مزودة بنظام هايبرد ماكس، وبها محرك 4 سلندر سعة 2400 سي سي تيربو، وبها محركان كهربائيان، وتنتج قوة 340 حصانا، وعزم دوران يصل إلى 542 نيوتن/متر، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك.

- مواصفات تويوتا كراون موديل 2025:

تويوتا كراون موديل 2025 الجديدة

زودت سيارة تويوتا كراون موديل 2025 بالعديد من المميزات منها، مقاعد أمامية قابلة للتدفئة والتهوية، ومقاعد خلفية قابلة للتدفئة، وعجلة قيادة قابلة للتدفئة، وبها شاشة عرض رأسية على الزجاج، وبها نظام توجيه بالعجلات الخلفية، وعجلة قيادة قابلة للإمالة، وصندوق يتم فتحه كهربائياً بدون استخدام اليدين، ونظام Toyota’s Safety Sense 3.0، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام لمراقبة النقاط العمياء.

تويوتا كراون موديل 2025 الجديدة

بالإضافة إلى أن تويوتا كراون موديل 2025 تمتلك جنوط مقاس 19 بوصه، وبها إضاءة خارجية LED، ونظام تحكم أوتوماتيك بالمناخ ثنائي المناطق، وشاشة لـ مجموعة العدادات الرقمية مقاس 12,3 بوصة، وشاشة تعمل باللمس مقاس 12,3 بوصة، وبها نظام أندرويد اوتو، وشاحن لاسلكي للهاتف، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات للصوت، ومصابيح أمامية LED، وسقف زجاجي بانوراما.

تويوتا كراون كراون موديل 2025 كراون محرك تويوتا كراون موديل 2025 مواصفات تويوتا كراون موديل 2025

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