تتوافر بالسوق المصرية للسيارات باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023، وجاءت تلك الإصدارات من أجل تلبية احتياجات المواطنين بفضل ما تمتلكه من تكنولوجيات متطورة، وتواجد تلك السيارات بعد انخفاض قيمة الأوفر برايس بسبب استقرار سعر الدولار، ومن ضمن تلك السيارات سكودا فابيا موديل 2023.

سكودا فابيا تباع بهذه الأسعار بعد التخفيضات

- محرك سكودا فابيا الهاتشباك:

سكودا فابيا تباع بهذه الأسعار بعد التخفيضات

تحصل سيارة سكودا فابيا موديل 2023 على قوتها من محرك سعة 1000 سي سي، وتخرج قوة تصل إلى 110 حصان، وبها عزم دوران 200 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في 9.9 ثانية، وتحتاج إلى 4.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك.

- مواصفات سكودا فابيا موديل 2023:

سكودا فابيا تباع بهذه الأسعار بعد التخفيضات

زودت سيارة سكودا فابيا موديل 2023 بالعديد من المميزات من ضمنها، مدخل Type-C، وبها نظام أوامر صوتيه، ومدخل AUX، وبلوتوث، ومدخل USB، وبها شاشة لعرض البيانات على الزجاج الأمامي، ويمكن التحكم في الراديو من عجلة القيادة، وبها شاشة تعمل باللمس، وجهاز ملاحة، وشاحن محمول لاسلكي.

- أسعار سكودا فابيا موديل 2023 بعد انخفاض الأوفر برايس:

سكودا فابيا تباع بهذه الأسعار بعد التخفيضات

الفئة الأولى من سيارة سكودا فابيا موديل 2023 يصل سعرها الجديد بدون زيادات إلى 700 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة سكودا فابيا موديل 2023 يصل سعرها الجديد بدون زيادات إلى 785 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة سكودا فابيا موديل 2023 يصل سعرها الجديد بدون زيادات إلى 850 ألف جنيه.