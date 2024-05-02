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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تعرضك للموت.. احذر تجاهل هذه الخبطات بزجاج السيارة

تعرضك للموت.. احذر
تعرضك للموت.. احذر تجاهل هذه الخبطات بزجاج السيارة

الزجاج الأمامي للسيارة مصنوع من نوع من الزجاج المعالج، ويتكون من قطعتين الأولى عبارة عن صفيحة زجاج، والثانية طبقة بلاستيكية مصفحة بينهما للسلامة، ومتصلة بإطار النافذة، ويعمل الزجاج على منع الهواء والأتربة، ويساعدك على توفير رؤية أوضح للطريق.

تعرضك للموت.. احذر تجاهل هذه الخبطات بزجاج السيارة

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يتعرض الزجاج الأمامي للعديد من العوامل الخارجية التي تتسبب في تلفه أو إحداث ثقوب به نتيجة تعرضه المباشر للأتربة وللسيارات المحتملة بمواد البناء على الطرق السريعة، وذلك يتسبب في كثير من الأحيان في تلف الزجاج.

تعرضك للموت..احذر تجاهل هذه الخبطات بزجاج السيارة

ولكن يمكن المحافظة على الزجاج بالكامل في حال تعرضه إلى ثقب صغير نتيجة اصطدام أحد مواد البناء به عند السير على الطرق السريعة.

تعرضك للموت..احذر تجاهل هذه الخبطات بزجاج السيارة

ومن هنا يجب الوضع في الاعتبار أهمية إصلاح الخبطات التي تحدثها الحجارة بالزجاج الأمامي لدى أقرب فني، وذلك حتى لا يتزايد حجم الشقوق المتواجدة بالزجاج، ويؤدي ذلك في كثير من الأحيان إلى عدم رؤية الطريق، خصوصا عندما تقع في نطاق رؤية السائق.

تعرضك للموت.. احذر تجاهل هذه الخبطات بزجاج السيارة

جدير بالذكر أن الثقوب التي تتواجد في الزجاج يمكن أن تحدث به كسرا ولن تشعر بذلك إلا إذا تحطم الزجاج فجأة أثناء تحركك على الطرق السريعة، ويتسبب ذلك في وقوع الحوادث على الطرق.

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