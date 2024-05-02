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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

كيا EV9 GT موديل 2025 تظهر لأول مرة.. اعرف المواصفات

كيا EV9 GT موديل
كيا EV9 GT موديل 2025 تظهر لأول مرة

كشفت شركة كيا الكورية عن طرازها الجديد  كيا EV9 GT موديل 2025، وسيتم طرح السيارة الجديدة من كيا في يناير من عام 2025 المقبل ، وتنتمي EV9 GT لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

 كيا EV9 GT موديل 2025 تظهر لأول مرة

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- محرك كيا EV9 GT موديل 2025  :

 كيا EV9 GT موديل 2025 تظهر لأول مرة

تستمد سيارة كيا EV9 GT موديل 2025 من محرك مزدوج ، وتتسارع من وضع السكون الي 100 كم/ساعة في 5 ثواني ، وتخرج قوة 379 حصان، وعزم دورانها يصل الي 700 نيوتن/متر .

- مواصفات كيا EV9 GT موديل 2025 :

 كيا EV9 GT موديل 2025 تظهر لأول مرة

زودت سيارة كيا EV9 GT موديل 2025 بالعديد من التكنولوجيات المتطورة من ضمنها، نظام تعليق معزز، ونظام فرامل إلكتروني ، وخطوط ديناميكية ، وبها واجهة أمامية مميزة تتضمنها شبكة كيا، ومصابيح LED رفيعة ، وبها شبكة إضاءة رقمية ، ومقابض أبواب ذات فتح تلقائي ، وبها مرايات خارجية بلون الهيكل، وفتحة سقف بانوراما .

 كيا EV9 GT موديل 2025 تظهر لأول مرة

بالإضافة الي كيا EV9 GT موديل 2025  تمتلك أيضا ، نظام صوتي فاخر يتكون من 14 سماعة، وشاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، وشاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة، وشاشة إضافية مقاس 5 بوصة، ونظام لـ دعم أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ونظام إضاءة محيطية، وشاحن لاسلكي للهاتف الذكي.

 

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