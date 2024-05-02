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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سعر كيا سيراتو 2024 الجديد بمصر

سعر كيا سيراتو ٢٠٢٤
سعر كيا سيراتو ٢٠٢٤ الجديد بمصر

تتواجد بالسوق المصرية للسيارات الكثير من فئات السيارات المختلفة سواء كانت سيدان أو هاتشباك أو كروس أوفر، وتتوافر تلك الإصدارات بعد تراجع قيمة الأوفر برايس نتيجة استقرار سعر صرف الدولار، ومن ضمن السيارات التي تواجدت بالسوق المصرية كيا جراند سيراتو موديل 2024، وتنتمي جراند سيراتو لفئة السيارات السيدان.

سعر كيا سيراتو 2024 الجديد بمصر

بعد تراجع الأوفر برايس .. أسعار سيارات كيا 2024 الجديدة

5 سيارات في 2024 سيدان بدون أوفر برايس

- أبعاد كيا سيراتو موديل 2024:

سعر كيا سيراتو ٢٠٢٤ الجديد بمصر

تأتي سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2024 بالسوق المصرية للسيارات بطول 4640 مم، وعرض 1800 مم، وارتفاع 1450 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2700 مم.

- محرك كيا سيراتو موديل 2024:

سعر كيا سيراتو ٢٠٢٤ الجديد بمصر

سعة خزان وقود سيارة كيا سيراتو موديل 2024 تصل إلى 50 لترا، وبها عزم دوران 155 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في 11.6 ثانية، وبها قوة 130 حصانا، وتستمد قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك.

- أسعار كيا سيراتو موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس:

سعر كيا سيراتو 2024 الجديد بمصر

الفئة الأولى من سيارة كيا سيراتو موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر مليون و249 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة كيا سيراتو موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر مليون و379 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة كيا سيراتو موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر مليون و449 ألف جنيه.

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