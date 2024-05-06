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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

إرشادات لتجنب مشاكل تبريد السيارة في فصل الصيف

إرشادات لتجنب مشاكل
إرشادات لتجنب مشاكل التبريد في فصل الصيف

مع اقتراب دخول فصل الصيف يجب علي ملاك السيارات أن يقوموا بعمل صيانة لـ دورة التبريد ، وذلك من أجل الابتعاد عن الأعطال المحتملة التي تؤثر علي أداء السيارة خلال فصل الصيف .

 إرشادات لتجنب مشاكل التبريد في فصل الصيف 

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يعد نظام التبريد أحد الأجزاء الهامة بالسيارات، ويساعد علي منع ارتفاع درجة حرارة المحرك ، ويحافظ علي درجات الحرارة المناسبة داخل محرك ومقصورة السيارة .

 إرشادات لتجنب مشاكل التبريد في فصل الصيف 

صيانة دورة التبريد امر هام من اجل ضمان أداء السيارة المثالي في فصل الصيف، ويشمل ذلك فحص وتعبئة سائل التبريد، وفحص أنابيب التبريد والمشعات للتأكد من عدم وجود تسرب، بالإضافة الي تنظيف مروحة التبريد وفحص مستوى الزيت في مروحة التبريد، بجانب فحص حزام المروحة والتحقق من سلامة عمله بشكل صحيح .

 إرشادات لتجنب مشاكل التبريد في فصل الصيف 

ومن ضمن المشاكل الشائعة التي قد يواجها أصحاب السيارات في فصل الصيف هو نقص سائل التبريد، والتسريبات في الأنابيب ، وارتفاع درجة حرارة المحرك، كمان ان تصليح هذه المشاكل مبكرًا يساعد في تجنب تعطل السيارة في الطريق ويحافظ على كفاءة السيارة خلال درجات الحرارة المرتفعة .

- إرشادات لتجنب مشاكل التبريد في فصل الصيف :

 إرشادات لتجنب مشاكل التبريد في فصل الصيف 

- جدولة فحص دورة التبريد قبل بدء فصل الصيف .

- فحص مستوى سائل التبريد بانتظام وتعبئته إذا لزم الأمر .

- الكشف علي حالة أنابيب التبريد والمشعات وإصلاح أي تسريبات محتملة بها .

- نظف مروحة التبريد ، بجانب التأكد من سلامة حزام المروحة لتجنب مشاكل التبريد .

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