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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أسعار سيارات مرسيدس EQ بالسوق المحلي

أسعار سيارات مرسيدس
أسعار سيارات مرسيدس EQ بالسوق المحلي

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات العديد من طرازات السيارات الجديدة ، وذلك بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة ، حيث استقر سوق السيارات حاليا، وعادت إليه الحياة من جديد بسبب إقبال المواطنين على شراء السيارات بمختلف فئاتها لتناسب احتياجات المواطنين ، وتساعدهم علي التنقل والذهاب الي أعمالهم .

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- مرسيدس EQA 350 4Matic :

 أسعار سيارات مرسيدس EQ بالسوق المحلي

تحصل سيارة مرسيدس EQA 350 4Matic علي قوتها من محرك مزدوج ، وتخرج قوة 288 حصان، وعزم دوران يصل الي 520 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 160كم/ساعة ، وبها بطارية سعه 79.8 كليووات/ساعة ، ويمكنها قطع مسافة سير تصل الي 411 كم/ساعة.

تتوافر سيارة مرسيدس EQA 350 4Matic بالسوق المصري للسيارات بسعر 2 مليون و 500 ألف جنيه .

- مرسيدس EQB 350 4Matic :

 أسعار سيارات مرسيدس EQ بالسوق المحلي

قوة سيارة مرسيدس EQB 350 4Matic تصل الي 288 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 520 نيوتن/متر ، وتصل سرعتها القصوى الي 160 كم/ٍاعة ، وبها بطارية سعه 79.8 كيلووات/ساعة ، ويمكنها قطع مدي سير يصل الي 423 كم/ساعة .

تباع سيارة مرسيدس EQB 350 4Matic باقة سبورت بالسوق المصري للسيارات بسعر 2 مليون و 750 ألف جنيه.

- مرسيدس EQE 350+ :

 أسعار سيارات مرسيدس EQ بالسوق المحلي

يصل مدي بطارية مرسيدس EQE 350+، الي 639 كيلووات/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 6.4 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 210 كم/ساعة ، وتنتج عزم دوران يصل الي 550 نيوتن/متر ، وقوة 288 حصان .

سعر سيارة مرسيدس EQE 350+ يصل الي 4 ملايين و400 ألف جنيه.

- مرسيدس  AMG EQE 43 4MAtic :

 أسعار سيارات مرسيدس EQ بالسوق المحلي

قوة سيارة مرسيدس  AMG EQE 43 4MAtic تصل الي 476 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 858 ، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 4.2 ثانية ، وتصل سرعتها القصوى الي 210 كم/ساعة .

تتواجد سيارة مرسيدس  AMG EQE 43 4MAtic بالسوق المصري للسيارات بسعر 5 ملايين و 400 ألف جنيه .

- مرسيدس EQS 450+  :

 أسعار سيارات مرسيدس EQ بالسوق المحلي

عزم دوران سيارة مرسيدس EQS 450+ يصل الي 568 نيوتن/متر ، وبها قوة 360 حصان، وبها بطارية سعه 120 كيلووات/ساعة ، ويمكنها قطع مدي سير يصل الي 660 كم/ساعة .

يبلغ سعر سيارة مرسيدس EQS 450+ بالسوق المصري للسيارات 6 ملايين و 300 ألف جنيه .
 

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