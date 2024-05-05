يتوافر داخل السوق المصري للسيارات العديد من طرازات السيارات الجديدة ، وذلك بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة ، حيث استقر سوق السيارات حاليا، وعادت إليه الحياة من جديد بسبب إقبال المواطنين على شراء السيارات بمختلف فئاتها لتناسب احتياجات المواطنين ، وتساعدهم علي التنقل والذهاب الي أعمالهم .

- مرسيدس EQA 350 4Matic :

أسعار سيارات مرسيدس EQ بالسوق المحلي

تحصل سيارة مرسيدس EQA 350 4Matic علي قوتها من محرك مزدوج ، وتخرج قوة 288 حصان، وعزم دوران يصل الي 520 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 160كم/ساعة ، وبها بطارية سعه 79.8 كليووات/ساعة ، ويمكنها قطع مسافة سير تصل الي 411 كم/ساعة.

تتوافر سيارة مرسيدس EQA 350 4Matic بالسوق المصري للسيارات بسعر 2 مليون و 500 ألف جنيه .

- مرسيدس EQB 350 4Matic :

أسعار سيارات مرسيدس EQ بالسوق المحلي

قوة سيارة مرسيدس EQB 350 4Matic تصل الي 288 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 520 نيوتن/متر ، وتصل سرعتها القصوى الي 160 كم/ٍاعة ، وبها بطارية سعه 79.8 كيلووات/ساعة ، ويمكنها قطع مدي سير يصل الي 423 كم/ساعة .

تباع سيارة مرسيدس EQB 350 4Matic باقة سبورت بالسوق المصري للسيارات بسعر 2 مليون و 750 ألف جنيه.

- مرسيدس EQE 350+ :

أسعار سيارات مرسيدس EQ بالسوق المحلي

يصل مدي بطارية مرسيدس EQE 350+، الي 639 كيلووات/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 6.4 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 210 كم/ساعة ، وتنتج عزم دوران يصل الي 550 نيوتن/متر ، وقوة 288 حصان .

سعر سيارة مرسيدس EQE 350+ يصل الي 4 ملايين و400 ألف جنيه.

- مرسيدس AMG EQE 43 4MAtic :

أسعار سيارات مرسيدس EQ بالسوق المحلي

قوة سيارة مرسيدس AMG EQE 43 4MAtic تصل الي 476 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 858 ، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 4.2 ثانية ، وتصل سرعتها القصوى الي 210 كم/ساعة .

تتواجد سيارة مرسيدس AMG EQE 43 4MAtic بالسوق المصري للسيارات بسعر 5 ملايين و 400 ألف جنيه .

- مرسيدس EQS 450+ :

أسعار سيارات مرسيدس EQ بالسوق المحلي

عزم دوران سيارة مرسيدس EQS 450+ يصل الي 568 نيوتن/متر ، وبها قوة 360 حصان، وبها بطارية سعه 120 كيلووات/ساعة ، ويمكنها قطع مدي سير يصل الي 660 كم/ساعة .

يبلغ سعر سيارة مرسيدس EQS 450+ بالسوق المصري للسيارات 6 ملايين و 300 ألف جنيه .

