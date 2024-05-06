عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أرخص 5 سيارات عائلية جديدة بالسوق المصري

أرخص 5 سيارات عائلية
أرخص 5 سيارات عائلية جديدة بالسوق المصري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة ، وذلك من اجل تلبية احتياجات المواطنين ، خصوصا بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم فرضها علي السعر الرسمي للسيارة، ومن ضمن تلك السيارات،  جلوري 330s ، وإيجل برو، وميتسوبيشي إكسباندر، وشيفروليه كابتيفا، وجيلي أوكافانجو .

سيارات سيدان جديدة لا تتخطى 650 ألف جنيه

تخفيضات تصل لـ250 ألف جنيه.. 5 سيارات تعدل أسعارها في أبريل

- جيلي اوكافانجو موديل 2024 :

 أرخص 5 سيارات عائلية جديدة بالسوق المصري

تستمد سيارة جيلي اوكافانجو موديل 2024 قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 300 نيوتن/متر ، وقوة 190 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11 ثانية ، وبها خزان وقود سعه 60 لتر .

الفئة الأولي والوحيدة من سيارة جيلي اوكافانجو موديل 2024 بدون زيادات يصل سعرها الي مليون و 669 ألف جنيه .

- شيفروليه كابتيفا موديل 2024 :

 أرخص 5 سيارات عائلية جديدة بالسوق المصري

تصل سعة خزان وقود سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2024 الي 52 لتر ، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر ، ومحرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 148 حصان، ومزودة بناقل حركة أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2024 يصل سعرها الجديد بدون زيادات الي مليون و 470 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2024 يصل سعرها الجديد بدون زيادات الي مليون و 520 ألف جنيه .

- ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024 :

 أرخص 5 سيارات عائلية جديدة بالسوق المصري

عزم دوران ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024 يصل الي 141 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 45 لتر ، وتحتاج الي 5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها محرك سعه 1500 سي سي، ومزودة بعلبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 104 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 170كم/ساعة .

الفئة الأولي ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024 تباع بسعر مليون و 440 ألف جنيه ، بدون زيادات .

الفئة الثانية ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024 تباع بسعر مليون و 500 ألف جنيه، بدون زيادات .

- دفسك ايجل برو موديل 2022 :

 أرخص 5 سيارات عائلية جديدة بالسوق المصري

تصل قوة سيارة دفسك ايجل برو  موديل 2022 من المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة أتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 165 حصان، وبها خزان وقود سعه 58 لتر ، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ٍاعة ، وبها عزم دوران 220 نيوتن/متر ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 11.8 ثانية .

تأتي سيارة دفسك ايجل برو  موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 100 ألف جنيه .

- دفسك 330S موديل 2022 :

 أرخص 5 سيارات عائلية جديدة بالسوق المصري

قوة سيارة دفسك 330S موديل 2022 تصل الي 95 حصان، وبها محرك سعه 1250 سي سي ، وبها ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات .

الفئة الأولي من سيارة دفسك 330S موديل 2022 تباع بسعر 640 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة دفسك 330S موديل 2022 تباع بسعر 670 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة دفسك 330S موديل 2022 تباع بسعر 695 ألف جنيه .

سوق السيارات المصرى جلوري 330s ايجل برو ميتسوبيشي إكسباندر جيلي أوكافانجو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 ألف جنيه دفعة واحدة| مفاجأة بأسعار الحديد لأول مرة في مصر

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس شم النسيم اليوم.. ماذا يحدث؟

شم النسيم.. الأرصاد تكشف عن طقس غدا الاثنين

رسالة نارية من حسام حسن لـ«محمود البنا» بعد طرده في مباراة الزمالك

الزمالك يتعرض للهزيمة.. خالد الغندور يعلق على الخسارة من سموحة في الدوري

نجل هبة مجدي ومحمد محسن يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

رايح يعتزل .. نجم الزمالك السابق ينتقد عبد الله السعيد

رد فعل صادم من أحمد الطيب بعد خسارة الزمالك أمام سموحة

موضوعات متعلقة

سيارات سيدان جديدة لا تتخطى 650 ألف جنيه

كيا EV9 GT موديل 2025 تظهر لأول مرة.. اعرف المواصفات

شاهد.. تويوتا كراون موديل 2025 الجديدة

تعرضك للموت.. احذر تجاهل هذه الخبطات بزجاج السيارة

قبل الشراء.. أسئلة يجب الإجابة عنها بعد اختبار السيارة المستعملة|تعرف عليها

سعر كيا سيراتو 2024 الجديد بمصر

سكودا فابيا تباع بهذه الأسعار بعد التخفيضات

بعد تراجع الأوفر برايس .. أسعار سيارات كيا 2024 الجديدة

ترشيحاتنا

أخبار السيارات| نصائح للعناية بهيكل السيارة الخارجي.. أسعار مرسيدس EQ بالسوق المحلي

حدث ليلا| مصر وجنوب السودان.. خطوات مهمة نحو تعاون مثمر بمجال المياه.. اندلاع حريق بملاهي في أسيوط.. نجل هبة مجدي ومحمد محسن يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

حسام حسن: البنا ظلمني وأتمنى تتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية

استئناف خطة تخفيف أحمال الكهرباء غدًا

طريقة الاستعلام إلكترونيا عن قيمة معاشات مايو 2024

الشغل مش عيب.. نشوى مصطفى تكشف عن مهنتها قبل التمثيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفقة ابنتها.. كارول سماحة تثير الجدل بإطلالتها الصيفية

يسحق الجميع مقارنة بسعره.. تسريبات المواصفات الكاملة لهاتف جوجل بكسل 8a

فستان جلد جريء.. علا رشدي تشعل السوشيال ميديا بأحدث جلسة تصوير

قصير جدا.. ميريام فارس تثير ضجة بملابسها

فيديو

ادعوله بالشفاء.. محمد عبده يكشف نوع السرطان الذي أصيب به| فيديو

خان زوجته وعلاقته بطلاق هنا الزاهد.. كريم فهمي يكشف أسرار حياته الخاصة

توقف قلبها من الخوف.. تفاصيل وفاة فتاة داخل مدينة ملاهي بأكتوبر

فيه ناس عايزين يخلصوا مني والأهلي مش في حساباتي.. تصريحات مثيرة لعمرو وردة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ