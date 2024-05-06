ينتشر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة ، وذلك من اجل تلبية احتياجات المواطنين ، خصوصا بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم فرضها علي السعر الرسمي للسيارة، ومن ضمن تلك السيارات، جلوري 330s ، وإيجل برو، وميتسوبيشي إكسباندر، وشيفروليه كابتيفا، وجيلي أوكافانجو .

- جيلي اوكافانجو موديل 2024 :

أرخص 5 سيارات عائلية جديدة بالسوق المصري

تستمد سيارة جيلي اوكافانجو موديل 2024 قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 300 نيوتن/متر ، وقوة 190 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11 ثانية ، وبها خزان وقود سعه 60 لتر .

الفئة الأولي والوحيدة من سيارة جيلي اوكافانجو موديل 2024 بدون زيادات يصل سعرها الي مليون و 669 ألف جنيه .

- شيفروليه كابتيفا موديل 2024 :

أرخص 5 سيارات عائلية جديدة بالسوق المصري

تصل سعة خزان وقود سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2024 الي 52 لتر ، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر ، ومحرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 148 حصان، ومزودة بناقل حركة أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2024 يصل سعرها الجديد بدون زيادات الي مليون و 470 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2024 يصل سعرها الجديد بدون زيادات الي مليون و 520 ألف جنيه .

- ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024 :

أرخص 5 سيارات عائلية جديدة بالسوق المصري

عزم دوران ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024 يصل الي 141 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 45 لتر ، وتحتاج الي 5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها محرك سعه 1500 سي سي، ومزودة بعلبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 104 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 170كم/ساعة .

الفئة الأولي ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024 تباع بسعر مليون و 440 ألف جنيه ، بدون زيادات .

الفئة الثانية ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024 تباع بسعر مليون و 500 ألف جنيه، بدون زيادات .

- دفسك ايجل برو موديل 2022 :

أرخص 5 سيارات عائلية جديدة بالسوق المصري

تصل قوة سيارة دفسك ايجل برو موديل 2022 من المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة أتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 165 حصان، وبها خزان وقود سعه 58 لتر ، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ٍاعة ، وبها عزم دوران 220 نيوتن/متر ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 11.8 ثانية .

تأتي سيارة دفسك ايجل برو موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 100 ألف جنيه .

- دفسك 330S موديل 2022 :

أرخص 5 سيارات عائلية جديدة بالسوق المصري

قوة سيارة دفسك 330S موديل 2022 تصل الي 95 حصان، وبها محرك سعه 1250 سي سي ، وبها ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات .

الفئة الأولي من سيارة دفسك 330S موديل 2022 تباع بسعر 640 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة دفسك 330S موديل 2022 تباع بسعر 670 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة دفسك 330S موديل 2022 تباع بسعر 695 ألف جنيه .