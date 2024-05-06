 أرخص سيارة سيدان من نيسان بـ السوق المحلي

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك الإصدارات نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ، مما ادي الي تراجع قيمة الاوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة ، اما الان فيوجد اقبال من المواطنين علي شراء السيارات الجديدة بسبب انخفاض أسعارها .
- مواصفات نيسان صني السيدان :
زودت سيارة نيسان صني موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان من ضمنها، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وحساسات للركن ، ومدخل AUX، وبلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وباور ستيرنج، ومرايات كهربائية، وتكييف، وريموت كنترول، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس
- محرك نيسان صني موديل 2024 :
تحصل سيارة نيسان صني موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة ، وتحتاج الي 6.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران يصل الي 134 نيوتن/متر ، وبها خزان وقود سعه 41 لتر .
- أسعار نيسان صني موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :
الفئة الأولي من سيارة نيسان صني موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 695 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة نيسان صني موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 726 ألف جنيه .
الفئة الثالثة من سيارة نيسان صني موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 747 ألف جنيه .
الفئة الرابعة من سيارة نيسان صني موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 761 ألف جنيه .