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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أرخص سيارة سيدان من نيسان بـ السوق المحلي

أرخص سيارة سيدان
أرخص سيارة سيدان من نيسان بـ السوق المحلي

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك الإصدارات نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ، مما ادي الي تراجع قيمة الاوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة ، اما الان فيوجد اقبال من المواطنين علي شراء السيارات الجديدة بسبب انخفاض أسعارها .

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- مواصفات نيسان صني السيدان :

 أرخص سيارة سيدان من نيسان بـ السوق المحلي

زودت سيارة  نيسان صني موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان من ضمنها، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وحساسات للركن ، ومدخل AUX، وبلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وباور ستيرنج، ومرايات كهربائية، وتكييف، وريموت كنترول، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس

- محرك نيسان صني موديل 2024 :

 أرخص سيارة سيدان من نيسان بـ السوق المحلي

تحصل سيارة نيسان صني موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة ، وتحتاج الي 6.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران يصل الي 134 نيوتن/متر ، وبها خزان وقود سعه 41 لتر .

- أسعار نيسان صني موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

 أرخص سيارة سيدان من نيسان بـ السوق المحلي

الفئة الأولي من سيارة نيسان صني موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 695 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صني موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 726 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صني موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 747 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان صني موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 761 ألف جنيه .

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