كشفت شركة لاندروفر عن اصداراها الجديد لاندروفر ديفندر موديل 2024 ، وتنتمي سيارة ديفندر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .

مواصفات لاندروفر ديفندر موديل 2024

- أبعاد لاندروفر ديفندر موديل 2024 :

مواصفات لاندروفر ديفندر موديل 2024

تأتي سيارة لاندروفر ديفندر موديل 2024 بطول 4583 مم، وعرض 2008 مم، وارتفاع 1969 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2587 مم .

- محركات لاندروفر ديفندر موديل 2024 :

زودت سيارة لاندروفر ديفندر موديل 2024 بمحرك 4 سلندر سعه 2000 سي سي تيربو، وتخرج قوة 221 حصان، وعزم دوران 400 نيوتن/متر ، بالإضافة الي ان ديفندر يتواجد منها العديد من النسخ التي تعمل بمحركات أقوي منهم محرك سعه 3000 سي سي هايبرد ، ينتج قوة 294 حصان، وعزم دوران 550 نيوتن/متر .

مواصفات لاندروفر ديفندر موديل 2024

بالإضافة الي محرك سعه 5000 سي سي سوبر تشارج، ينتج قوة 493 حصان، وعزم دوران 625 نيوتن متر، وبها محرك اخر يخرج قوة 518 حصان، وعزم دوران 610 نيوتن/متر .

- مواصفات لاندروفر ديفندر موديل 2024 :

مواصفات لاندروفر ديفندر موديل 2024

تمتلك لاندروفر ديفندر موديل 2024 العديد من المميزات المتطورة من ضمنها، مقاعد أمامية كهربائية، ونظام تدفئة، وخاصية تبريد المقاعد الأمامية، وشاشة معلومات وترفيه، ونظام Pivi Pro، وبها شاشة اخري مقاس 11.4 بوصة، ونظام ملاحة مزود ببرامج ذاتية التعلم.

مواصفات لاندروفر ديفندر موديل 2024

وتحتوي لاندروفر ديفندر موديل 2024 أيضا علي شاشة رقمية بالكامل في لوحة العدادات مقاس 12.3 بوصة، وبها ميزة العرض على الزجاج، ومرآة داخلية رقمية ClearSight متصلة بكاميرا خلفية، وبها نظام مراقبة النقاط العمياء، ومساعد البقاء في المسار، ونظام مثبت السرعة ، ونظام التحذير من الاصطدام الأمامي، وبها مكابح طوارئ ذاتية، ونظام كاميرات محيطية 360 درجة، وحساسات أمامية وخلفية ، ومساعد ركن في مختلف السيناريوهات.