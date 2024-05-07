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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

جيلي كول راي 2024 تباع بهذه الأسعار الجديدة

جيلي كول راي 2024
جيلي كول راي 2024 تباع بهذه الأسعار الجديدة

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 وتوافر هذه الطرازات الجديدة بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار ، أما الآن فتوجد حالة من الانتعاش داخل سوق السيارات بفضل ما يتواجد به من سيارات تمتلك الكثير من التكنولوجيات المتطورة من ضمنها جيلي كول راي  الصينية .

 جيلي كول راي 2024 تباع بهذه الأسعار الجديدة

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- مواصفات جيلي كول راي الجديدة :

 جيلي كول راي 2024 تباع بهذه الأسعار الجديدة

زودت سيارة جيلي كول راي موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان من ضمنها، حساسات للركن، ووسائد هوائية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، وESP، إنذار، وقفل مركزي للأبواب، وكاميرا خلفية، ومصابيح ضباب أمامية .

- محرك جيلي كول راي موديل 2024 :

 جيلي كول راي 2024 تباع بهذه الأسعار الجديدة

عزم دوران جيلي كول راي موديل 2024 يصل الي 255 نيوتن/متر ، وبها خزان وقود سعه 45 لتر ، وتستمد قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.6 لتر من القود لقطع مسافة تصل الي 100 كم/ساعة ، وبها قوة 175 حصان، وتتسارع من الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.9 ثانية .

- أسعار جيلي كول راي بعد تراجع قيمة الأوفر برايس :

 جيلي كول راي 2024 تباع بهذه الأسعار الجديدة

الفئة الأولي من سيارة جيلي كول راي موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر مليون و 12 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة جيلي كول راي موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر مليون و 166 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة جيلي كول راي موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر مليون و 188 ألف جنيه.

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