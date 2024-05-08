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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا كورولا 2024 الجديدة تباع بهذا السعر

تويوتا كورولا 2024
تويوتا كورولا 2024 الجديدة تباع بهذا السعر

يقدم الصانع الياباني بالسوق المصري للسيارات الكثير من الفئات أبرزها تويوتا، وذلك من أجل تلبية احتياجات المواطنين، خصوصا بعد تراجع أسعار السيارات بسبب استقرار سعر الدولار.

وذلك جعل هناك اقبال علي شراء السيارات الجديدة بالسوق المصري،  نتيجة تراجع قيمة الاوفر برايس التي كان يتم فرضها علي السعر الرسمي للسيارة.

تويوتا كورولا 2024 الجديدة تباع بهذا السعر

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- مواصفات تويوتا كورولا موديل 2024 :

تويوتا كورولا 2024 الجديدة تباع بهذا السعر

تحتوي سيارة تويوتا كورولا موديل 2024 علي العديد من المميزات من ضمنها، 6 وسائد هوائية، وحساسات ركن خلفية، وفرامل يد كهربائية، وبرنامج ESP للثبات الإلكتروني ونظام TC للتحكم في الجر، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام للتوزيع الإلكتروني للفرامل EBD.

تويوتا كورولا 2024 الجديدة تباع بهذا السعر

بالإضافة الي ان سيارة  تويوتا كورولا موديل 2024 تم تزويدها أيضا بـ تكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق، وبها إمكانية التحكم في درجة الحرارة لكل نطاق من السيارة ، وبها مقعد كهربائي للسائق، وشاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصه ، وبها أنظمه ترفيه وخرائط، وتدعم تطبيقات ابل كار بلاي وأندرويد أوتو.

- محرك تويوتا كورولا موديل 2024 :

تويوتا كورولا 2024 الجديدة تباع بهذا السعر

سعه خزان وقود سيارة تويوتا كورولا موديل 2024 يصل الي 50 لتر ، وتخرج عزم دوران يصل الي 154 نيوتن/متر ، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 12 ثانية، وتستمد قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتخرج قوة 120 حصان، وتصل سرعة تويوتا كورولا القصوى الي 189 كم/ساعة ، وتحتاج الي 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

- أسعار تويوتا كورولا موديل 2024 بعد تراجع قيمة الأوفر برايس :

تويوتا كورولا 2024 الجديدة تباع بهذا السعر
  • الفئة الأولي من سيارة تويوتا كورولا موديل 2024 تباع بالسوق المصري بدون زيادات بسعر مليون و 300 ألف جنيه .
  • الفئة الثانية من سيارة تويوتا كورولا موديل 2024 تباع بالسوق المصري بدون زيادات بسعر مليون و 390 ألف جنيه .
  • الفئة الثالثة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2024 تباع بالسوق المصري بدون زيادات بسعر مليون و 500 ألف جنيه .
  • الفئة الرابعة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2024 تباع بالسوق المصري بدون زيادات بسعر مليون و 600 ألف جنيه .
  • الفئة الخامسة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2024 تباع بالسوق المصري بدون زيادات بسعر مليون و 650 ألف جنيه .
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