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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تراجعت 200 ألف جنيه.. أحدث أسعار تويوتا كورولا 2024

تويوتا كورولا
تويوتا كورولا

تراجعت أسعار سيارة تويوتا كورولا 2024 بشكل ملحوظ، مقارنةً بالنماذج السابقة، حيث انخفض سعر الفئة الأولى بمقدار 200 ألف جنيه مصري، وأصبحت تباع بسعر مليون و700 ألف جنيه. 

بينما انخفض سعر الفئة الثانية بقيمة 100 ألف جنيه لتباع بسعر 2 مليون جنيه.

مواصفات تويوتا كورولا 2024

بالنسبة للمواصفات، تتميز تويوتا كورولا 2024 بمجموعة واسعة من الميزات الحديثة، منها فتحة سقف بانوراما، وشاحن لاسلكي وبلوتوث وUSB، وشاشة تحكم بحجم 7 بوصة تعمل بنظام ترفيه Entune 0.3، بالإضافة إلى دعم نظام Apple CarPlay ونظام Android Auto.

تضم السيارة عدادات رقمية مع شعار تويوتا، وتدعم نظام Amazon Alexa، وتتمتع بوسائل الأمان مثل الوسائد الهوائية والفرامل المانعة للانغلاق، ونظام توزيع الفرامل الإلكتروني، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات.

بالنسبة للأداء، يعمل محرك السيارة بسعة 2600 سي سي ويولد قوة 120 حصاناً، مما يضمن تجربة قيادة ممتازة وأداء موثوق به.

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