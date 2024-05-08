أعلنت شركة رولزرويس عن طرازها الجديد رولزرويس كولينان موديل 2025 ، وتنتمي كولينان لفئة السيارات الـ SUV الفاخرة متعددة الاستخدامات ، وتظهر بتصميم جديد وعصري .

رولزرويس كولينان 2025 تظهر لأول مرة

- محرك رولزرويس كولينان موديل 2025 :

رولزرويس كولينان 2025 تظهر لأول مرة

تحصل سيارة رولزرويس كولينان موديل 2025 علي قوتها من محرك 6750 سي سي توين تيربو، ، وتخرج قوة 563 حصان، وترتفع القوة لتصل الي 600 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 900 نيوتن/متر .

- مواصفات رولزرويس كولينان موديل 2025 :

رولزرويس كولينان 2025 تظهر لأول مرة

زودت سيارة رولزرويس كولينان موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، مقدمة خاصة بها مصابيح أمامية جديدة، وصداد أمامي جديد، وفتحات تهوية .

رولزرويس كولينان 2025 تظهر لأول مرة

بالإضافة الي ان رولزرويس كولينان موديل 2025 تحتوي علي عجلات ضخمة جديدة مقاس 23 بوصه، وبها لمسات جمالية سوداء في مختلف الأجزاء الخارجية ، وبها شعار روح النشوة الشهير، وشبك أمامي أسود بالكامل.

رولزرويس كولينان 2025 تظهر لأول مرة

وتمتلك رولزرويس كولينان موديل 2025 زخارف من ألياف الكربون على لوحة القيادة، وتم صناعة فرش المقاعد من الجلود الفاخرة والتي تتمثلفي 18 كيلومتر من الخيوط المجمعة، و 2.2 مليون نقطة تخييط مختلفة في المقصورة، بجانب 107,000 ألف ثقب جمالي صغير بالمقاعد الجلدية المثقوبة.