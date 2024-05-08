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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بيجو 2008 تباع بأسعار مفاجأة بعد تراجع الأوفر برايس

بيجو 2008 تباع بأسعار
بيجو 2008 تباع بأسعار مفاجأة بعد تراجع الأوفر برايس

يحتوي سوق السيارات المصري على باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024.

وتوافرت هذه الإصدارات بعد تراجع قيمة الاوفر برايس بشكل غير متوقع ، نتيجة استقرار سعر الصرف الدولار ، وبالتالي أصبح هناك إقبالا على شراء الطرازات بالسوق المصري بمختلف فئاتها ومن ضمنها بيجو 2008 موديل 2024 .

بيجو 2008 تباع بأسعار مفاجأة بعد تراجع الأوفر برايس

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- مواصفات بيجو 2008 موديل 2024 :

بيجو 2008 تباع بأسعار مفاجأة بعد تراجع الأوفر برايس

زودت سيارة بيجو 2008 موديل 2024 بالعديد من المميزات التكنلوجية المتطورة من ضمنها، ريموت كنترول، وفتحة سقف بانوراما، وبها فرش مقاعد من الجلد، ونظام ذكى لركن السيارة، ومرايات كهربائية، وباور ستيرنج، و
شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وتكييف، وقفل مركزي للأبواب، وكاميرا خلفية، وإنذار ضد السرقة .

بيجو 2008 تباع بأسعار مفاجأة بعد تراجع الأوفر برايس

بالإضافة إلي أن سيارة بيجو 2008 موديل 2024 تمتلك أيضا ، مثبت سرعة، وزر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وESP، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات لركن السيارة ، ونظام الثبات الإلكتروني .

- محرك  بيجو 2008 موديل 2024 :

بيجو 2008 تباع بأسعار مفاجأة بعد تراجع الأوفر برايس

عزم دوران سيارة  بيجو 2008 موديل 2024 يصل الي 230 نيوتن/متر ، وبها محرك سعه 1200 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج قوة تصل الي 130 حصان، وبها خزان وقود سعه 44 لتر ، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.3 ثانية .

- أسعار  بيجو 2008 موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس بمصر :

بيجو 2008 تباع بأسعار مفاجأة بعد تراجع الأوفر برايس

الفئة الأولي من سيارة  بيجو 2008 موديل 2024 تباع بالسوق المصري بدون زيادات بسعر مليون و 629 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة  بيجو 2008 موديل 2024 تباع بالسوق المصري بدون زيادات بسعر مليون و 749 ألف جنيه .

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