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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

إرشادات بسيطة لمعرفة صلاحية إطارات السيارة.. تعرف عليها

إرشادات بسيطة لمعرفة
إرشادات بسيطة لمعرفة صلاحية إطارات السيارة

مع بداية فصل الصيف يجب أن يهتم ملاك السيارات بجميع أجزاء السيارة ، بالإضافة إلي عمل فحص شامل على إطارات السيارة لأنها من أهم المكونات التي يمكن أن يغفل عنها أصحاب السيارات، لأنها هي عامل السلامة الأول علي الطرق السريعة .

 إرشادات بسيطة لمعرفة صلاحية إطارات السيارة 

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وبالتالي مع دخول فصل الصيف يجب فحص الإطارات الـ 5 ومن ضمنهم الإطار الاحتياطي بشكل جيد ومعرفة ما اذا كان بهم أي شقوق او تسريبات ، بالإضافة الي معرفة صلاحية إطار السيارة .

- إرشادات بسيطة لمعرفة صلاحية إطارات السيارة :

 إرشادات بسيطة لمعرفة صلاحية إطارات السيارة 

1- التأكد من نسب الهواء بالإطارات :

خلال فصل الصيف يجب فحص ضغط الهواء بالإطارات ومعرفة ما اذا كان مطابق للمواصفات الموصي بها من قبل مصنع السيارة إم لا ، ويجب أيضا فحص الضغط بانتظام .

2- الكشف علي نمش الإطارات :

 إرشادات بسيطة لمعرفة صلاحية إطارات السيارة 

يجب ان يتم فحص نمش الإطارات بجانب الكشف عن وجود أي تشقق او تأكل بالإطارات ، لأنه في هذه الحالة يجب تغير إطارات السيارة علي الفور حتي لا تتعرض لأي مشاكل علي الطرق السريعة .

3- معرفة عمق التأكل :

 إرشادات بسيطة لمعرفة صلاحية إطارات السيارة 

لمعرفة عمق التأكل يجب استخدم جهاز قياس عمق التآكل لتحديد مدى تآكل الإطارات.

4- الكشف علي الإطار الاحتياطي :

 إرشادات بسيطة لمعرفة صلاحية إطارات السيارة 

قبل البدء في رحلة طويلة بالسيارة يجب الكشف علي إطار السيارة الاحتياطي ، وذلك للتأكد من انه سليم ويوجد به هواء .

5- الحرص علي توازن ومحاذاة الإطارات :

 إرشادات بسيطة لمعرفة صلاحية إطارات السيارة 

يجب التأكد من أن الإطارات متوازنة ومحاذاة مع بعضها البعض بشكل صحيح ، لان عدم محاذاتهم يؤدي إلى تآكل غير متساوي ، ويعمل علي قصر عمر الإطار.

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