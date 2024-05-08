إرشادات بسيطة لمعرفة صلاحية إطارات السيارة.. تعرف عليها

مع بداية فصل الصيف يجب أن يهتم ملاك السيارات بجميع أجزاء السيارة ، بالإضافة إلي عمل فحص شامل على إطارات السيارة لأنها من أهم المكونات التي يمكن أن يغفل عنها أصحاب السيارات، لأنها هي عامل السلامة الأول علي الطرق السريعة .

إرشادات بسيطة لمعرفة صلاحية إطارات السيارة

وبالتالي مع دخول فصل الصيف يجب فحص الإطارات الـ 5 ومن ضمنهم الإطار الاحتياطي بشكل جيد ومعرفة ما اذا كان بهم أي شقوق او تسريبات ، بالإضافة الي معرفة صلاحية إطار السيارة .

- إرشادات بسيطة لمعرفة صلاحية إطارات السيارة :

إرشادات بسيطة لمعرفة صلاحية إطارات السيارة

1- التأكد من نسب الهواء بالإطارات :

خلال فصل الصيف يجب فحص ضغط الهواء بالإطارات ومعرفة ما اذا كان مطابق للمواصفات الموصي بها من قبل مصنع السيارة إم لا ، ويجب أيضا فحص الضغط بانتظام .

2- الكشف علي نمش الإطارات :

إرشادات بسيطة لمعرفة صلاحية إطارات السيارة

يجب ان يتم فحص نمش الإطارات بجانب الكشف عن وجود أي تشقق او تأكل بالإطارات ، لأنه في هذه الحالة يجب تغير إطارات السيارة علي الفور حتي لا تتعرض لأي مشاكل علي الطرق السريعة .

3- معرفة عمق التأكل :

إرشادات بسيطة لمعرفة صلاحية إطارات السيارة

لمعرفة عمق التأكل يجب استخدم جهاز قياس عمق التآكل لتحديد مدى تآكل الإطارات.

4- الكشف علي الإطار الاحتياطي :

إرشادات بسيطة لمعرفة صلاحية إطارات السيارة

قبل البدء في رحلة طويلة بالسيارة يجب الكشف علي إطار السيارة الاحتياطي ، وذلك للتأكد من انه سليم ويوجد به هواء .

5- الحرص علي توازن ومحاذاة الإطارات :

إرشادات بسيطة لمعرفة صلاحية إطارات السيارة

يجب التأكد من أن الإطارات متوازنة ومحاذاة مع بعضها البعض بشكل صحيح ، لان عدم محاذاتهم يؤدي إلى تآكل غير متساوي ، ويعمل علي قصر عمر الإطار.