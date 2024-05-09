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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد تصدرها التريند.. ظهور ملفت لنسرين طافش في أحدث ظهور

صدى البلد

شاركت الفنانة نسرين طافش، صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهرت نسرين بلوك أنيق بفستان منفوش قصير من الأمام، وبدون حملات، واعتمدت على ميك اب يبرو جمالها ومجوهرات ذهبية.

وقضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر بانقضاء الدعوى الجنائية في الاستئناف المقدم من الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد بالتصالح.

ووصلت الفنانة نسرين طافش، إلى مقر محكمة جنح مستأنف أكتوبر لحضور الاستئناف المقدم منها على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد.

وظهرت نسرين طافش بحقيبة فيها 4 ملايين جنيه عقب وصولها المحكمة.

 

وطلب محامي الفنانة نسرين طافش التصالح التصالح في القضية المستأنف فيها على حكم حبسها 3 سنوات في شيك بدون رصيد.

وكانت محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئى، قضت فى وقت سابق برفض معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، وتأييد حكم أول درجة.

وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

الفنانة نسرين طافش جنح مستأنف أكتوبر موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك

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