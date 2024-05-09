ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي| مفاجأة في عودة الثنائي وحكاية تصريح "مكتب المأذون"

أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز حالة من الجدل الواسع، بتصريحاتها عن شعورها تجاه طليقها الفنان أحمد العوضي، بينما كانت تحل ضيفة على برنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس.

احتلت حلقة الفنانة ياسمين عبد العزيز في برنامج صاحبة السعادة الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يتمنى الكثير من جمهور الفنانين عودتهما لبعضهما البعض من جديد، خاصة بعد ما صرحت ياسمين بحبها الشديد للعوضي، ومعرفتها بأنه يبادلها نفس الشعور…

العوضي ينشر فيديو مع ياسمين عبدالعزيز

نشر الفنان أحمد العوضي، أمس الأربعاء، مقطع فيديو لمشهد مع طليقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، من مسلسل «اللي ملوش كبير»، والذي تم عرضه في موسم رمضان 2021، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلقًا عليه:

« لما أهل مراتك بييجوا يزوروكم في البيت».. وهو الامر الذي فاجأ جمهوره، ولاقى تفاعلا كبيرا من متابعيه حيث علق البعض:

منور يا خديوي أقسم بالله انت ووحش الكون هاترجعوا امته بقى.

ما كفاية بقى يا جدعان ارجعوا وكفاية تلميحات احنا تعبنالكوا أكتر منكم.

شقيق ياسمين عبد العزيز يفجر مفاجأة

من جهته فجر وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مفاجأة بشأن عودة الأخيرة إلى طليقها الفنان أحمد العوضي، بعد منشور قام بنشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث نشر صورًا تجمعه بشقيقته وكتب عليها:

«اللي يسعدك يسعدني، والجاي أحلى وكله خير، والمياه هترجع لمجاريها والكل هيتراضى، ربنا يصلح حالنا وحالكم».

لاقى هذا المنشور تفاعل الكثير من متابعيه ومعجبي الفنانة ياسمين عبدالعزيز، متوقعين أنه يلمح بعودة ياسمين إلى طليقها الفنان أحمد العوضي، فيما طرح البعض تساؤلات حيال هذا الأمر معلقين: يعني هترجع للعوضي؟ ليرد عليها قائلاً: «هيحصل».

هما أصلا رجعوا لبعض!

بعد ما تصدرت ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي الترند، بعلاقتهما سويًا، فجرت رشا سامي العدل، ابنة الفنان الراحل سامي العدل، مفاجأة حول حقيقة عودة الثنائي قائلة: «هما أصلا رجعوا لبعض».

وتابعت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

«لكل الهبيدة اللي ماوراهمش غير الهبد والتدخل في حياة الناس، واللي بيغلطوا في اتنين، معظم الناس وأولهم أنا بيحبوهم كل واحد على حدة ومع بعض، أنا آه مش بعلق عندكم بس شوفت كمية الغل والحقد تجاه قصة حب حلوة وكوبل كيوت ودمهم سكر، هما أصلا رجعوا لبعض وربنا يسعدهم ويهنيهم وحبهم يكبر ويزيد».

حكاية مكتب المأذون

علق الناقد طارق الشناوي على تصدر الثنائي ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد بكائها على الهواء في برنامج صاحبة السعادة، كاتبًا عبر فيسبوك:

«المكان الطبيعي والوحيد لحكاية ياسمين والعوضي هو مكتب المأذون، وليس البرامج التليفزيونية والتي يعلن فيها كل طرف ان الثاني ليس هو فقط حبه الوحيد بل عشقه الحقيقي..

كل منهما أقام صلاة استخارة ومن الواضح أن العلامات إيجابية، فما هو سر الانتظار، هل من أجل زيادة مساحة التشويق، الطلاق بينهما استغرق من الزمن (فيمتو ثانية) فلماذا صارت عودتهما بسرعة السلحفاة».

سبب انفصال ياسمين والعوضي

أكدت الفنانة ياسمين عبدالعزيز في لقائها، أن هناك سببا للانفصال إلا انها لا يمكنها الحديث عنه، مشددة على أن الأمر لا يتعلق بالخيانة على الإطلاق، لافتة إلى أن أحمد العوضي هو الحب الحقيقي والوحيد في حياتها.