البيوت كالقبور.. تعليق مثير من أحمد العوضي على عودته لياسمين عبد العزيز

وجه أحمد العوضي رسالة الي ياسمين عبد العزيز بعد حلقتها الأخيرة مع اسعاد يونس وحديثها عن حبها ل أحمد العوضي .

وكتب العوضي من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" كل الإمتنان لياسمين اطيب وأجمل ما قابلت في حياتي وستظل أيامي معها أجمل أيام عشتها فلم أري منها الا كل طيبه وخير وكانت خير حبيبه وزوجه ❤️❤️.. انا قلت قبل كده انها حبي الوحيد وبينا حب كبير وصل لكل اخواتنا وصدقوه .. وكلامنا واعترافنا بحبنا لبعض حتي بعد الانفصال .. يعني أن الطلاق ليس معناه إنتهاء الحب ولكنه معناه إنتهاء النصيب .... ولكن رجوعنا هو ( أمر خاص جدا جدا جدا) بيننا

تابع :" فالبيوت قبور لا يعرف ما بداخلها سوي قاطنيها )... وكانت رسالتنا لبعض قدامكم وانتو إخواتنا إن كل منا يحمل كل مشاعر الحب بل العشق للاخر ... ولكن لو ربنا أراد لينا الرجوع فستتحقق إرادته في ذلك وإن تعذر الرجوع فهي إرادته أيضا ..... و إجابه للسؤال ( كل واحد منكم بيحب تاني مبترحعوش ليه ) فإجابتي هي السؤال نفسه ( لو هي كده ما كنا رجعنا فعلا ) ولكن كما قلت فهي امور خاصه جدا جدا ...

واضاف :" عهدنا بيكم وعهدكم بينا كان الإحترام في العلاقه وكذلك الإحترام في الانفصال .... انا مقدر كل مشاعر اخواتي اللي حبو حبنا لبعض لكن رجاء كما قدرتم حبنا وكنتم شاهدين عليه كذلك قدرو قرارنا بالإنفصال فهو نصيب .. ولو احنا قدمنا ليكم نموذج طيب في الحب فإحنا بردو قدمنا ليكم نموذج طيب في أخلاق النهايات إعمالا لقول الله تعالي ( وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ) ...

لإن حقيقي مفيش أجمل من ذكر الفضل بين الناس وتذكر المواقف الجميله والأيام الحلوه علي مستوي الصداقه او العمل ... ما بالك بين اثنين جمعهم الزواج والحب فهو أولي بذكر الفضل وقت الإنفصال ..... وشكرا لمشاعركم الجميله وسعيكم للخير وان دل فهو يدل علي طيب أصلكم وكرم أخلاقكم فأنتم اخواتنا وحبنا ليكم قد حبكم لينا واكتر ❤️❤️❤️❤️..... و أخيرا كانت وتظل ياسمين هي الحب الحقيقي الوحيد في حياتي ❤️❤️❤️❤️......