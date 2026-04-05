جيرارد يرفض انتقال صلاح لمنافس إنجليزي ويكشف وجهته الأقرب بعد ليفربول

هاجم أسطورة ليفربول، ستيفن جيرارد، فكرة انتقال محمد صلاح إلى أحد منافسي النادي في الدوري الإنجليزي، رافضًا المقترح الذي طرحه جاري نيفيل بشأن إمكانية انضمامه إلى تشيلسي أو أرسنال بعد رحيله المرتقب عن "أنفيلد".

وخلال حديثه في برنامج "The Overlap"، شدد جيرارد على أن استمرار صلاح داخل إنجلترا بقميص منافس مباشر أمر غير مقبول، مؤكدًا أن النجم المصري يدرك حجم ما قدمه مع ليفربول خلال سنواته التسع، والتي شهدت تحقيقه لأرقام وإنجازات استثنائية.

وأشار جيرارد إلى أن الوجهة الأقرب لصلاح قد تكون الدوري السعودي، مستندًا إلى تجربته هناك، موضحًا أن اللاعب سيحظى بمكانة كبيرة وسيكون من أبرز نجوم المسابقة.

في المقابل، توقع جيمي كاراجر سيناريو مختلفًا، مرجحًا عودة صلاح إلى الدوري الإيطالي عبر أحد كبار الأندية.

وكشف جيرارد عن نصيحة شخصية وجهها لصلاح، دعا فيها إلى الرحيل بطريقة تليق بتاريخه مع النادي، مؤكدًا أهمية إنهاء مسيرته في ليفربول بشكل يليق بمكانته كأحد أبرز أساطير الفريق.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تراجع نتائج ليفربول مؤخرًا، وهو ما يزيد من احتمالات حدوث تغييرات كبيرة داخل الفريق مع نهاية الموسم.