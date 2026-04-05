خسائر مادية جسيمة.. الكويت تعلن تعرض عدد من مرافقها البترولية لهجمات إيرانية

أفادت مؤسسة البترول الكويتية بأن عددا من منشآتها التشغيلية تعرضت لهجوم باستخدام طائرات مسيرة منسوبة إلى الجانب الإيراني، وقد استهدفت مرافق تابعة لكل من شركة البترول الوطنية وشركة صناعة الكيماويات البترولية.

وأوضحت المؤسسة أن الهجوم تسبب في اندلاع حرائق داخل بعض المواقع المتضررة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية كبيرة، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأضافت أن فرق الطوارئ والإطفاء تحركت بشكل فوري، بالتعاون مع قوة الإطفاء العام، حيث جرى تنفيذ خطط الاستجابة المعتمدة بكفاءة عالية، وتمت السيطرة على الحرائق ومنع انتشارها إلى منشآت أخرى.

كما أشارت إلى أنه تم اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة لضمان سلامة العاملين وحماية المنشآت، مع استمرار عمليات تقييم الأضرار بالتنسيق مع الجهات المختصة.