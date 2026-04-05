زاد 15 قرشًا.. الدولار يسجل 54.43 جنيه اليوم

ارتفع سعر الدولار في ختام تعاملات البنوك المصرية اليوم الأحد 5-4-2026 بالتزامن أول يوم عمل في الجهاز المصرفي.

ارتفاع الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار زيادة بقيمة 15 قرشًا علي الأقل منذ آخر يوم عمل في الخميس الماضي.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي 54.43 جنيهًأ للشراء و54.53 جنيهًا للبيع.

أقل سعر

بلغ أقل سعر دولار 54.17 جنيهًا للشراء و 54.27 جنيهًا للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وسجل ثاني أقل سعر دولار 54.25 جنيهًا للشراء و 54.35 جنيهًا للبيع في البنك العقاري المصري.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 54.4 جنيهًا للشراء و 54.5 جنيهًا للبيع في بنوك " البركة، أبوظبي التجاري، القاهرة".

الدولار في معظم البنوك

سجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 54.42 جنيها للشراء و 54.52 جنيهًا للبيع في بنوك " أبوظبي ميد بنك، التنمية الصناعية، فيصل الإسلامي، المصرف المتحد، التنمية الصناعية، العربي الافريقي الدولي، المصري الخليجي،أبوظبي الأول، التعمير والاسكان، الأهلي المصري، مصر، التعمير والاسكان، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 54.45 جنيهًا للشراء و 54.55 جنيهًا للبيع في بنوك " HSBC، بيت التمويل الكويتي، المصري لتنمية الصادرات".

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار 54.48 جنيهًا للشراء و54.58 جنيهًا للبيع في بنك كريدي أجريكول.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 54.47 جنيهًا للشراء و 54.57 جنيهًا للبيع في بنوك " الكويت الوطني، الأهلي الكويتي، قناة السويس، سايب، مصرف أبوظبي الإسلامي".