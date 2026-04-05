مش أبويا ومش عايز يفسحني| أول تعليق من والد طفل الإسكندرية: كنا راجعين من حديقة الحيوان

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حالة واسعة من الجدل والقلق بين المواطنين، بعد ادعاءات بمحاولة خطف طفل داخل ميكروباص في الإسكندرية.

وبينما انتشر الفيديو سريعًا مصحوبًا باتهامات خطيرة، خرجت أسرة الطفل لتوضيح حقيقة الواقعة وكشف تفاصيل ما حدث.

والد طفل الإسكندرية يوضح الحقيقة

ومن جانبه، كشف محمود السيد، والد الطفل محمود تفاصيل الواقعة المتداولة، مؤكدًا أن الطفل زين هو نجله بالفعل، وأنه كان برفقته هو ووالدته داخل الميكروباص أثناء عودتهم من نزهة في حديقة حيوان الإسكندرية مساء الجمعة، مشيرًا إلى أن المشادة مع أحد الركاب وقعت في حدود السابعة أو الثامنة مساءً.

وأضاف السيد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يعمل في الأصل كهربائي سيارات، ويستخدم الميكروباص لتحسين دخله، مضيفًا أن الراكب الذي أثار الأزمة قام بتصوير الفيديو دون علمهم، بعد خلاف أدى إلى إنزاله من السيارة، قبل أن ينشر المقطع ويدّعي زورًا أن الطفل مختطف.

انتشار الفيديو وتوجه إلى الشرطة

وأشار إلى أن الأسرة لم تعلم بانتشار الفيديو إلا في ساعات الفجر، حين تواصل معهم الجيران والأقارب لإبلاغهم بالأمر، ما تسبب في حالة من القلق والارتباك الشديد داخل الأسرة.

وأكد الأب أنه توجه إلى قسم الشرطة وقدم كافة المستندات الرسمية التي تثبت نسب الطفل، بما في ذلك شهادة الميلاد وبطاقة هوية الأم، وتم التأكد من صحة موقفه والسماح له بالمغادرة.