الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

وسط صمت المقابر.. الإعدام لعامل والسجن 15 سنة لآخر تعديا على معاق ذهنيا بأسيوط

هيئة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط
هيئة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط
إيهاب عمر

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الاحد، بمعاقبة عامل بالإعدام شنقًا والسجن 15 عاما لصغير لقيامهما بهتك عرض والتعدي جنسيا على معاق ذهنيا وسط مقابر العتمانية بمركز البداري.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة، عضوية المستشارين أحمد سيد حسين و أحمد محمد غلاب، نائبا رئيس المحكمة، و أمانة سر خميس محمود و محمد العربي.

تعود وقائع القضية رقم 3015 لسنة 2025 جنايات البداري الى ورود بلاغا من سيدة تدعى " منال . ر . ل " تتهم فيه " محمود . ع . م " 21 عاما ، عامل " و " فارس . ي . ع " باستدراج ابن عمها المجني عليه " عبد الكريم . ا . ل " 27 عاما ، معاق ذهنيا، الى المقابر وقيامهما بهتك عرضه والتعدي عليه جنسيا وقاما بتصويره ونشر الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك".

وتوصلت تحريات النقيب عبد الله أيمن العدوي معاون وحدة مباحث مركز شرطة البداري الى صحة الواقعة، حيث ان المجني عليه " عبد الكريم . ا . ل " معاق ذهنيا ويعاني من تأخر عقلي ومعتاد الذهاب إلى قبر والده المتوفى لزيارته وري الزراعات وفي احدى المرات وعقب قيامه بزيارة قبر والده وري الزراعات واثناء خروجه من المقابر قاما المتهمان " محمود . ع . م " 21 عاما ، عامل " و " فارس . ي . ع " باستدراجه عن طريق المحايلة الى داخل المقابر وقام المتهم الأول بدفعه أرضا بالقوة وعقب ذلك قام بحسر بنطال المجني عليه وخلع ملابسه والتعدي عليه جنسيا ،وعند محاولة المجني عليه الاستغاثة وإبعاد المتهم عنه قام الأخير بالتعدي عليه بالخنق وكتم أنفاسه للوصول إلى غايته، وأثناء ذلك قام المتهم الثاني " فارس . ي . ع " بتصويرهما بالهاتف المحمول الخاص به حال ارتكابهما الواقعة وعند ملاحظتهما لبعض السيدات قاما بالعدو هربا وتركا المجني عليه وسط المقابر .

وبتقنين الإجراءات القانونية تمكن معاون وحدة مباحث مركز شرطة البداري من ضبط المتهم الأول واعترف بتفاصيل الواقعة أمام النيابة العامة والتي أحالته لمحكمة الجنايات .

