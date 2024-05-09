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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لو هي كده | العوضي يفاجئ جمهوره بمنشور صادم بعد اعتراف ياسمين

العوضي وياسمين
العوضي وياسمين

فاجأ الفنان أحمد العوضي كل جمهوره وجمهور الفنانة ياسمين عبد العزيز برسالة أعلن فيها نفيه التام لخبر رجوعه لطليقته ياسمين عبد العزيز.

وبالرغم من أن كل الجمهور كان منتظرًا رد فعل غير ذلك وأخبارا سعيدة بعودة الثنائى خاصة بعد اعتراف ياسمين فى حلقة صاحبة السعادة بأنها تعشقه وأنه مش مجرد حب فقط إلا أن رسالة العوضي والتى نشرها على صفحته أكدت أن هناك كثيرا من التفاصيل التى لا يعلمها أحد، وتعتبر العائق الوحيد فى الرجوع.

وصدم العوضي الجميع برسالة على صفحته الخاصة بموقع فيسبوك، بدأها : "كل الإمتنان  لياسمين اطيب وأجمل  ما قابلت في حياتي  وستظل أيامي  معها أجمل  أيام عشتها  فلم أري  منها الا كل طيبه وخير وكانت خير حبيبه وزوجه. انا قلت قبل كده انها حبي  الوحيد وبينا حب كبير وصل لكل اخواتنا وصدقوه .. وكلامنا واعترافنا بحبنا  لبعض حتي بعد الانفصال ..   يعني أن الطلاق ليس معناه إنتهاء  الحب ولكنه معناه إنتهاء النصيب .... ولكن رجوعنا هو ( أمر  خاص جدا جدا جدا)  بيننا.
 

وأضاف: “فالبيوت قبور لا يعرف ما بداخلها سوي قاطنيها” ...  وكانت رسالتنا لبعض قدامكم  وانتو إخواتنا إن  كل منا يحمل كل مشاعر الحب بل العشق للاخر ... ولكن لو ربنا أراد لينا الرجوع فستتحقق إرادته  في ذلك وإن تعذر الرجوع فهي إرادته  أيضا  ..... و إجابه للسؤال ( كل واحد منكم بيحب تاني مبترحعوش ليه ) فإجابتي هي السؤال نفسه ( لو هي كده ما كنا رجعنا فعلا ) ولكن كما قلت فهي امور  خاصه جدا جدا ... 


عهدنا بيكم وعهدكم بينا كان الإحترام  في العلاقه وكذلك الإحترام في الانفصال ....  انا مقدر كل مشاعر اخواتي اللي حبو حبنا لبعض لكن رجاء كما قدرتم حبنا وكنتم شاهدين عليه كذلك قدرو قرارنا بالإنفصال فهو نصيب .. ولو احنا قدمنا ليكم  نموذج طيب في الحب فإحنا  بردو قدمنا ليكم نموذج طيب في أخلاق  النهايات  إعمالا  لقول الله تعالي ( وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ) ..

 

وتابع: "لإن حقيقي مفيش أجمل من ذكر الفضل بين الناس وتذكر المواقف الجميله والأيام الحلوه علي مستوي الصداقه او العمل ... ما بالك بين اثنين جمعهم الزواج والحب فهو أولي بذكر الفضل وقت الإنفصال ..... وشكرا لمشاعركم الجميله وسعيكم للخير وان دل فهو يدل علي طيب أصلكم  وكرم أخلاقكم  فأنتم اخواتنا وحبنا ليكم قد حبكم لينا واكتر  و أخيرا  كانت وتظل ياسمين هي الحب الحقيقي الوحيد  في حياتي .

 

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