الفطير المشلتت في الطاسة.. وصفة سهلة بطعم زمان وبدون فرن

يعد الفطير المشلتت من أشهر الأكلات المصرية التي يعشقها الكبار والصغار، ومع ارتفاع تكاليف المعيشة تلجأ الكثير من ربات البيوت إلى تحضيره في المنزل بطرق سهلة وموفرة، ومن أبرزها طريقة عمله في الطاسة دون الحاجة إلى فرن، مع الحفاظ على طعمه المميز وطبقاته المورقة.

ونقدم لكِ طريقة عمل الفطير المشلتت في الطاسة بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في كل منزل.

المكونات:

2 كوب دقيق

رشة ملح

ماء للعجن

زيت أو سمن نباتي

طريقة التحضير: تُخلط المكونات الجافة أولًا، حيث يتم مزج الدقيق مع الملح جيدًا، ثم يُضاف الماء تدريجيًا مع العجن المستمر حتى تتكون عجينة ناعمة وطرية. تُترك العجينة لترتاح لمدة 30 دقيقة مغطاة.

بعد ذلك، تُقسم العجينة إلى كرات صغيرة، وتُدهن كل كرة بالزيت ثم تُفرد جيدًا حتى تصبح رفيعة للغاية. تُدهن العجينة مرة أخرى بالزيت، ثم تُطوى على شكل ظرف أو رول للحصول على طبقات مميزة، وتُترك لترتاح لبضع دقائق قبل فردها مرة أخرى برفق.

طريقة التسوية: تُسخن طاسة على نار متوسطة، ثم يوضع الفطير دون إضافة زيت في البداية، وبعد أن يبدأ في التماسك يُدهن سطحه بالزيت ويُقلب على الجانبين حتى يكتسب لونًا ذهبيًا ويصبح مقرمشًا ومورقًا.

نصائح لنجاح الوصفة: ينصح بأن تكون العجينة طرية للحصول على أفضل نتيجة، كما يُفضل استخدام كمية مناسبة من الزيت بين الطبقات للحصول على القوام المقرمش.

ويمكن تقديم الفطير المشلتت حلوًا بالعسل أو السكر، أو حادقًا حسب الرغبة.

وتعد هذه الطريقة خيارًا مثاليًا للأسر التي تبحث عن وصفات اقتصادية وسريعة دون الاستغناء عن المذاق التقليدي للفطير المشلتت.