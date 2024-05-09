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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باسل عادل: المزايدة على الدور المصري في الملف الفلسطيني مراهقة سياسية

غزة
غزة

قال باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، إنه لا يتفهم السبب أو الدافع وراء المزايدة على الدور المصري في الملف الفلسطيني، منوها أن هناك أبواقا خارجية مثل جماعة الإخوان، وهناك بالداخل بعض المعارضة تزايد على الدور المصرية، وهو يرى ذلك مجرد مراهقة سياسية.


وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن أبواق وقنوات الإخوان تردد أكاذيب ما أنزل الله بها من سلطان، وهناك تحليلات كلها مغلوطة يتم ترويجها، وكلها خاطئة وغير صحيحة.


وتابع: "مصر منخرطة من يوم 8 أكتوبر في الاعتداءات على غزة، وبتقوم بدورها على قد ما تقدر، عندنا حالة تأهب قصوى لدى الجيش المصري منذ 8 أكتوبر، والدولة المصرية بتتدخل بثقلها لدى المجتمع الدولي، وتقوم بجمع المساعدات وإدخالها للفلسطينيين، فكل حاجة الدولة بتعملها".


وعن وجود نقص في المعلومات، قال، إن المعلومات موجودة في كل مكان، والكل يعرف ماذا تفعل مصر، لكن البعض يدعي البطولة وينتقد فقط الدولة المصرية ودورها في القضية الفلسطينية، متابعا: "ده ملوش علاقة بالسياسة .. ممكن أختلف من غير ما أعادي الدولة وأنتقص من دورها.. والمفروض ساعة الجد الكل يدعم ويقف خلف البلد".


وأكد، أن الدولة المصرية موجودة طول الوقت وتؤدي دورا مهما جدا في القضية الفلسطينية، ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

سارة حازم طه الإعلامية سارة حازم طه الشعب الفلسطيني الإعلامية سارة حازم توك شو

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