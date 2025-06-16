رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقّد لجنة امتحانات طلاب فلسطين ويحثّهم على الاجتهاد خدمة لدينهم ووطنهم‏

تفقد فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الاثنين، لجنة امتحانات طلاب ‏دولة فلسطين الشقيقة، المنعقدة بمقر بيت شباب 15 مايو، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية ‏في مادة النحو، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للجان الامتحانات.‏

وخلال لقائه مع طلاب فلسطين عقب انتهاء الامتحانات اليوم، عبَّر فضيلته عن اعتزازه بطلاب فلسطين ‏الدارسين في الأزهر، مؤكدًا أنهم جزء لا يتجزأ من نسيج المؤسسة الأزهرية، ويحظون باهتمام ورعاية ‏خاصة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، انطلاقًا من رسالة الأزهر العلمية ‏والإنسانية.‏

ووجَّه الشيخ عبد الغني كلمة تشجيعية للطلاب، دعاهم فيها إلى مواصلة الجد والاجتهاد، والتسلح بالعلم، ‏والتحلي بالعزيمة والصبر، مشيرًا إلى أنَّ ما يبذلونه من جهد سيعود بالنفع عليهم وعلى وطنهم، وأنهم يمثلون ‏طليعة شبابية واعدة في مسيرة النهوض بالمجتمع الفلسطيني.‏