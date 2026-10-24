زيلينسكي: اتفقنا مع موسكو وواشنطن على عقد اجتماع تفاوضي في نوفمبر

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده والولايات المتحدة وروسيا "اتفقوا على عقد اجتماع ثلاثي على مستوى فرق التفاوض في النصف الأول من نوفمبر المقبل"، لافتا إلى أن الجانب الأوكراني مستعد للمفاوضات في أي وقت، "لكن إمكانية إجرائها تعتمد على موقف روسيا".
وأضاف زيلينسكي، في كلمة له اليوم /الجمعة/ أوردتها وكالة أنباء "يوكراين فورم" اليوم، "لقد تحدثت أنا وفريقي مع ممثلي الرئيس ترامب، (ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر)، وناقشنا نتائج الاجتماعات التي عُقدت في أوسلو وسانت بطرسبرج، وكيفية تحقيق تقدم على المسار الدبلوماسي خلال شهر نوفمبر".
وتابع "لقد اتفقنا على عقد اجتماع ثلاثي يضم أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا على مستوى فرق العمل، ونخطط للقاء في النصف الأول من نوفمبر".
وذكر الرئيس الأوكراني أن بلاده كانت تتوقع عقد مثل هذا الاجتماع في وقت مبكر من شهر أكتوبر. ووفقاً لزيلينسكي، فإن ضمان استمرار عملية التفاوض يتطلب جهوداً مشتركة مع الولايات المتحدة وأوروبا وشركاء آخرين، فضلاً عن استمرار الضغط الذي تمارسه واشنطن على موسكو.