أبو العينين يوجه الشكر للرئيس السيسي على مبادرة الرواد الرقميين

خلال مناقشة الموازنة.. أبو العينين يطرح تساؤلات استراتيجية حول مستقبل الاقتصاد المصري في ظل الأوضاع الإقليمية

أبو العينين للحكومة: ما خطة مواجهة التحديات في قناة السويس والسياحة والغاز؟

أبو العينين: مصر تواجه أخطر موقف في تاريخها وتقف على خط النار بشجاعة

كيف نستقطب أموال المصريين بالخارج ونحول مصر لقلعة استثمارية؟

الأرقام الحالية لا تعكس حقيقة الاقتصاد المصري بالكامل



أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن مصر على خط النار ورغم ذلك فهي تواجه بكل شجاعة أخطر موقف عليها في التاريخ، مشيرا إلى أننا أمام تحديات وخطط تم وضعها لشرق أوسط جديد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026 ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 25/26.

في ضوء ذلك، تساءل أبو العينين عن خطة الحكومة للتعامل مع التحديات التى سوف تواجه مصر خلال الفترة القادمة وكيف سنواجهها.



وقال وكيل مجلس النواب، متسائلا: ما الخطة بالنسبة لقناة السويس والسياحة والغاز وسلاسل الإمداد حيث إن كل ذلك أصبح مهددا.

وإستكمل أبو العينين سؤاله للحكومة أن الأرقام لا تعكس الإقتصاد المصري الكامل ، فكيف يمكن تحديد "ترجت" لكل محافظة ، وكيف يتم إستقطاب أموال المصريين بالخارج ، وكيف يمكن الخطيط لكل الفرص الإسثمارية ، وكيف تكون مصر قلعة إستثمارية ،كيف يكون لدينا ثورة إقتصادية غير تقليدية ، حيث أن لدينا 60% من الشباب يجب إستغلالهم للابداع والإنتاج موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مبادرة «الرواد الرقميون» Digilians، التي تهدف لتأهيل وتدريب الشباب في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، لتكون ركيزة أساسية في عملية التحول الرقمي وتعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطني.