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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم بالميراس: الأهلي فريق منظم وقوي وسنقاتل أمامه لتحقيق الفوز

بالميراس
بالميراس
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن تصريحات نجم نادي بالميراس البرازيلي إستيفاو ويليان بشأن مباراة فريقه المقبلة مع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية.

وقال إستيفاو :"الأهلي فريق منظم وقوي وسنقاتل لتحقيق الفوز".

توج النجم البرازيلى الشاب إستيفاو ويليان، لاعب بالميراس، بجائزة أفضل لاعب فى مواجهة فريقه أمام نظيره بورتو البرتغالي، التى انتهت بالتعادل السلبى على ملعب "ميتلايف" في مدينة "نيويورك" في الولايات المتحدة، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية.

وقال إستيفاو، عقب لقاء بالميراس وبورتو: "يمتلك الأهلي خط هجوم سريع، وشاهدت المشكلات التي تسببوا فيها لفريق إنتر ميامي، لذلك لا توجد مباريات سهلة في البطولات الكبرى".

وحسم التعادل السلبي مواجهة النادي الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

مجريات اللقاء
وخلال الشوط الأول سيطر الأهلي على مجريات الأمور وأهدر أكثر من فرصة مُحققة للتسجيل إلا أن حارس إنتر ميامي تصدّى لكرتى إمام عاشور ووسام أبو علي.

وفي الدقيقة 14 تعرّض إمام عاشور لاعب النادي الأهلي لإصابة قوية خرج على إثرها باكيًا من اللقاء ليحل زيزو بديلا له.

وشهدت المباراة في الشوط الثاني سيطرة من جانب إنتر ميامي الأمريكي على مجريات المباراة وإهدار أكثر من فرصة مُحققة للتسجيل.

الإعلامي أحمد عبد الباسط بالميراس الأهلي كأس العالم للأندية إستيفاو التعادل

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