ناقد يكشف تأثير تعادل بورتو مع بالميراس على جماهير الأهلي ويعلق: الصراع هيبقى كبير

انتهت المواجهة القوية التي جمعت بين فريق بالميراس البرازيلي ونظيره بورتو البرتغالي بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب “ميتلايف” بمدينة نيويورك الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكتب فتحي سند عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :”حزن جماهير الأهلي ..بالتعادل مع انتر ميامى ..من الطبيعى ان يزيد بعد تعادل بورتو مع بالميراس ..الفرق كان “ حيبقى كبير ..فى صراع التأهل لدور ال16 ”.





وحسم التعادل السلبي مواجهة النادي الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبتلك النتيجة يحصل الفريقان على نقطة لكل منهما في انتظار اللقاء الآخر في المجموعة الأولى بين بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

مجريات اللقاء

وخلال الشوط الأول سيطر الأهلي على مجريات الأمور وأهدر أكثر من فرصة مُحققة للتسجيل إلا أن حارس إنتر ميامي تصدّى لكرتى إمام عاشور ووسام أبو علي.

وفي الدقيقة 14 تعرّض إمام عاشور لاعب النادي الأهلي لإصابة قوية خرج على إثرها باكيًا من اللقاء ليحل زيزو بديلا له.

وشهدت المباراة في الشوط الثاني سيطرة من جانب إنتر ميامي الأمريكي على مجريات المباراة وإهدار أكثر من فرصة مُحققة للتسجيل.