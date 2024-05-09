أمين الفتوى: الزوجة مطالبة برعاية البيت والولد والمال والعرض

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: "والمرأة راعية فى بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها"، لافتا إلى أن المرأة فى البيت مطالبة برعاية البيت بما فيه من مال وولد وعرض.

وأضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس: "المرأة تحمى نفسها من أجل زوجها، بالتدين والخوف من الله، والمرأة عندنا ترعى أولادها".

وتابع: "المال يكون سبب المشاكل بين الزوجين، هى تبص لفلوسه أو تكون عاوزة طلبات أكثر من قدرته، وقد يصل الأمر إلى الطلاق، وقد يكون الزوج ضعيف الإيمان تسبب مطالب الزوجة الزيادة عن قدرته فى أن يكون مرتشيا أو يسير فى أمر حرام".