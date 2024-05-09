ابني 44 عاما يضربني ويشتمني؟.. أمين الفتوى: هيقول لربنا إيه؟

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول: "لديها ابنها عمره 44 عاما ويقوم بشتمها وضربها، ولا تعرف ماذا تفعل معه؟".

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس: "ده هيقول لربنا إيه يوم القيامة، ده ربنا أمرنا بطاعتهم إلا فى الشرك بالله، لا يوفق عاق أبدا فى حياته، وأشر العقوق هو الإيذاء الضرب والشتم، هيشوفه بعينه من أولاده".

وتابع: "لن يموت حتى يشرب مرارة العقوق من أبنائه، العقوق يودى بصاحبه إلى أسفل دركات النار، ولازم يتوب ويبدى الندم على ما يفعله، أنا شوفت بعينى كنت مع والدين كان عندهم ابنهم كان بيأذيهم ويبهدلهم، فلما مات قولت لهم إيه أخباركم، قالوا والله مستريحناش إلا لما مات، قعدنا ندعى عليه أسبوع كامل مات وهو بكامل صحته، أوعوا تدعوا على أولادكم وأدعوا لهم بالهداية".