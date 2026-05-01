الأهلي يصل إستاد القاهرة لمواجهة الزمالك في مباراة القمة

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد القاهرة الدولي منذ قليل، استعداداً لخوض مواجهة القمة المرتقبة أمام الزمالك، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري، في لقاء يتوقع أن يشهد إثارة كبيرة في ظل صراع الفريقين على حسم اللقب.

ويخوض الفريقان المباراة وسط منافسة قوية على صدارة جدول الترتيب، حيث يتصدر الزمالك الدوري برصيد 50 نقطة من 23 مباراة، بعدما حقق 15 فوزاً و5 تعادلات وتلقى 3 هزائم، مسجلاً 37 هدفاً واستقبلت شباكه 14 هدفاً. في المقابل، يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة من نفس عدد المباريات، بعد تحقيقه 12 انتصاراً و8 تعادلات و3 هزائم، مع تسجيل 36 هدفاً واستقبال 24 هدفاً.

وكانت الجولة الماضية شهدت تعثر الفريقين، إذ تعادل الزمالك سلبياً أمام إنبي، بينما خسر الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، وهي النتيجة التي أثرت سلباً على فرص الفريق الأحمر في المنافسة على اللقب.

وعلى مستوى قائمة الفريقين، يستعيد الأهلي خدمات الثنائي محمد الشناوي وحسين الشحات بعد انتهاء الإيقاف، فيما يغيب محمد هاني بسبب تراكم الإنذارات، إلى جانب استمرار غياب يوسف بلعمري وكريم فؤاد للإصابة، وغياب ياسر إبراهيم لنفس السبب.

في المقابل، يستعيد الزمالك مدافعه محمد إسماعيل بعد انتهاء الإيقاف، بينما يغيب عدد من اللاعبين لأسباب مختلفة، من بينهم أحمد حمدي لأسباب إدارية تتعلق بتجديد عقده، بالإضافة إلى بارون أوشينج وسيف جعفر ومحمود الشناوي ومحمد صبحي لأسباب فنية، إلى جانب غياب عمرو ناصر للإصابة، ومحمود جهاد وأحمد حسام لعدم الجاهزية.