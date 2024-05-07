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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أقدم فسخاني بالدرب الأحمر يكشف وزن أكبر سمكة مملحة

صدى البلد

رصدت  الإعلامية أوركيد سامي مذيعة صدي البلد في جولة من داخل اقدم محل فسيخ في منطقة الدرب الاحمر " باب الخلق " محل يبلغ من العمر أكثر من قرن بمناسبة عيد شم النسيم .


و خلال الجولة كشف عم عادل  الذي يبلغ من العمر 61 سنة أنه ورث المهنة عن  والده وجده وأضاف أنه يعشق المهنة .


واستطردت أن لديهم العديد من الأنواع المختلفة من الأسماك المملحة كاشفا أن أكبر سمكة مملحة في مصر وزنها خمسة كيلو.

وتابع عم عادل أن الأسعار مختلفة ومتفاوتة خاصة أن لديهم جميع الانواع ، كما أن الإقبال يكون كبيرا في شم النسيم وأكد أن ردود الفعل دائماً إيجابية على المنتجات.


يذكر أن "شم النسيم" هو عيد مصري أصيل وموروث شعبي قديم، تحتفل به مصرنا الحبيبة في يوم الإثنين الأول بعد عيد القيامة المجيد، وهو في العادة يوافق الربيع في نهاية شهر أبريل أو بداية شهر مايو.

 

وتُنظَّم في هذا اليوم العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، أهمها: زيارة الحدائق والمتنزهات على ضفاف نهر النيل؛ حيث يقوم الأطفال بتبادل البيض الملون والمشاركة في الألعاب الشعبية المختلفة، ولهذا فإن عيد "شم النسيم" هو مناسبة مهمة في ثقافة وتراث مصر؛ حيث تتجمع الأسر والأصدقاء في جو من الفرح والسعادة، وتعكس هذه الاحتفالات الروح المصرية القديمة، وتمثل تراثاً ثقافياً غنياً يحتفظ به الشعب المصري منذ آلاف السنين.

 

تناول الأطعمة التقليدية: وهو ما اعتاد عليه المصريون من خلال تناول وجبات خفيفة، حيث يعتقد الناس أن تناول مثل هذه الأطعمة يجلب الحظ السعيد والبركة في العام الجديد.


 

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