تدشين مذبح الأنبا بيشوي بطما على يد الأنبا إسحق أسقف الإيبارشية

دشّن نيافة الأنبا إسحق أسقف طما، مذبحًا جديدًا على اسم القديس الأنبا بيشوي بكنيسة الشهيدين أبي سيفين ومار مينا في مدينة طما.

وتمت صلوات التدشين قبل بدء القداس، وشمل التدشين عددًا من الأيقونات وأواني لخدمة المذبح ذاته، وشارك نيافته صلوات التدشين والقداس الذي تلاه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

وفي سياق آخر ، نظمت إيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام حفلًا لتكريم الأب المثالي، بحضور نيافة الأنبا دانيال مطران الإيبارشية.

صلى نيافته القداس الإلهي في بيت المطرانية بمدينة هليوبوليس الجديدة، وكرّم أحد أبناء الإيبارشية الفائز بلقب الأب المثالي، وعقب ذلك زار المشاركين في الحفل والبالغ عددهم ٧٦ أبًا دير السيدة العذراء والقديس مار يوحنا الرسول بطريق الإسماعيلية.