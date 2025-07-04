بعد أنباء رحيله.. سيريوس السويدي يفاجئ الأهلي بشأن وسام أبو علي

يستعد نادي سيريوس السويدي، للحصول على نسبة مادية نظير بيع الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد أنباء اقترابه من الرحيل.



وكان وسام أبو علي قد انضم إلى الأهلي في يناير 2024، قادمًا من سيريوس السويدي، في صفقة بلغت قيمتها مليون ونصف يورو.



وأشارت بعض التقارير خلال الأيام الماضية إلى اقتراب وسام أبو علي من الرحيل عن الأهلي مقابل ما يقرب من 8 مليون دولار.

وقال جوناثان إيديرستروم مدير الفريق الأول بنادي سيريوس، في تصريحات صحفية: "لقد ضمنا عدة فوائد محتملة لصالح سيريوس، حال بيع الأهلي للاعبنا السابق وسام أبوعلي".



وأضاف: "نظرًا لأن العقد سري، فلا يمكنني التطرق للتفاصيل. لكن نعم. لقد ضمنا عدة مزايا محتملة لسيريوس، لذلك نحن في وضع جيد بناءً على السيناريو الذي وصفته".

الأهلي يرفض رحيل وسام أبو علي



يُذكر أن الأهلي قد أصدر بيانًا رسميًا منذ أيام يعلن به رفضه رحيل اللاعب الفلسطيني خلال فترة الانتقالات الجارية، وتمسكه الشديد بخدمات اللاعب نظرًا لإمكانياته الكبيرة وكونه أحد العناصر الرئيسية في فريق المارد الأحمر.