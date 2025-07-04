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أسعار ومواصفات كيا كارينز 2025 في السعودية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات كيا كارينز 2025 في السعودية

كيا كارينز 2025
كيا كارينز 2025
صبري طلبه

تعد السيارة كيا كارينز واحدة من أشهر السيارات العائلية التي تقدم في السوق السعودي، وتنطلق هذه السيارة بعدد من التجهيزات بحسب الفئات المطروحة، مع تصميم خارجي ينتمي إلى الفئة الرياضية، بالإضافة إلى المساحة الداخلية الرحبة.

القدرات الفنية للسيارة كيا كارينز 2025

تعتمد السيارة كيا كارينز 2025 من الناحية الفنية على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 115 حصانًا، و144 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

كيا كارينز 2025

ويصل متوسط استهلاك السيارة كيا كارينز 2025 من الوقود، حوالي 16.1 كيلومترًا لكل لتر، وتتمتع السيارة بتقنيات الجر الأمامي للعجلات، مع باقة من تقنيات الحماية والتحكم، إلى جانب عناصر الرفاهية ومنها، مثبت سرعة، نوافذ كهربائية، شاشة عدادات 4.2 بوصة.

كيا كارينز 2025

وتضم السيارة كيا كارينز 2025 وسائد هوائية للحماية، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، تدعم تطبيقات أبل كار بلاي وأندرويد اوتو، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء أوتوماتيكي، حساسات ركن لسهولة عملية الاصطفاف، كاميرا للمساعدة.

كيا كارينز 2025

وتأتي السيارة كيا كارينز 2025 بمصابيح أمامية حادة المظهر، أقطاب ثنائية على جانبي السقف، وترتكز السيارة على جنوط رياضية، مقصورة داخلية تتسع لـ 7 أفراد، طاولات قابلة للطي، فرش من الجلد، فتحات مكيف خلفية.

أسعار كيا كارينز 2025 في السعودية 

تقدم السيارة كيا كارينز 2025 بأسعار تبدأ من 78,501 ريال للفئة الأولى، و87,057 ريالا للفئة الثانية، بينما تتراوح الفئة الثالثة والرابعة بين 92,405 ريالات و 103,848 ريالا سعودي.

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