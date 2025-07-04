العمل في إسبوع.. تعويضات لضحايا حادث طريق أشمون.. ومتابعة حادث خليج السويس

نشرت وزارة العمل اليوم الجمعة "انفوجراف" يوضح حصاد "الوزارة " ،خلال الـ 7 أيام الماضية..

جولة في البحر الأحمر

بدأ هذا الأسبوع بجولة لوزير العمل محمد جبران إلى محافظة البحر الأحمر ،والتي بدأت بمدينة رأس غارب ،قام خلالها الوزير جبران ،ووزير الأوقاف د. أسامة الأزهري بوضع حجز الأساس لبناء مسجد ، بتبرع من رجل أعمال ،وكذلك ضم مسجدين ومركز لتحفيظ القرآن الكريم إلى وزارة الأوقاف، كما قام الوزيران بافتتاح ملتقى توظيف..

واستكمل وزير العمل جولته في محافظة البحر الأحمر بالتوجه إلى مدينة الغردقة ، وإفتتح ملتقى توظيف ،وندوة تثقيفية بمواد قانون العمل الجديد ،وشهد ختام ملتقى للسلامة والصحة المهنية ،كما تفقد ملتقى توظيف يوفر فرص عمل للشباب ،ولذوي الهمم من أبناء المحافظة ..

لقاءات متنوعة

وخلال الأسبوع شارك وزير العمل،في فعاليات " اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال لعام 2025، والذي نظمته "الوزارة" ، ومنظمة العمل الدولية بالقاهرة ،بالتعاون مع الشركاء الوطنيين، وذلك تحت شعار: ‎"التقدم واضح، لكن أمامنا المزيد: فلنُسرِع الجهود!"..كما إفتتح ورشة عمل ، تحت رعاية لجنتي الشؤون القانونية ، والموارد البشرية بالغرفة التجارية الأمريكية بمصر ، والمنعقدة بأحد فنادق القاهرة ، وذلك إطار خطة "الوزارة" للتوعية بقانون العمل الجديد..كما استقبل وزير العمل، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، د. عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، وذلك لمناقشة تعزيز سُبل التعاون بين الجانبين في تأهيل وتدريب وتشغيل الشباب المُتعافين..كما شهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى المؤسسات المتخصصة في تدريب وتشغيل ذوي الهمم ..

تعويضات حادث المنوفية

..وخلال هذا الأسبوع وفي بيان مشترك بين "العمل"،"التضامن"، تابعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل ،إنهاء إجراءات صرف وتسليم التعويضات المقررة من جانب الوزارتين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى ضحايا ومصابي حادث طريق أشمون الذي وقع الجمعة الماضي...وأنهت كل من الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديريتي التضامن والعمل بالمنوفية كافة الإجراءات المقررة، وتم تسليم التعويضات المقررة لأسر الضحايا والمصابين، حيث تم تسليم أسرة كل ضحية مبلغ 500 ألف جنيه، فضلا عن 70 ألف جنيه لكل حالة إصابة...ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي ، للحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتى العمل والتضامن الاجتماعي بشأن حادث طريق أشمون....وكان الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية،قد شهد الجمعة الماضي ، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر عن مصرع 18 فتاة ، والسائق ، وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية…

حادث البحر الأحمر

..وفي نفس السياق ،وفي ضوء المتابعة الفورية ،وبعد أن تلقت وزارة البترول والثروة المعدنية بلاغًا من شركة أوسوكو يفيد بوقوع حادث انقلاب للبارج البحري "Adam Marine 12" بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس، توجه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية،والسيد وزير العمل محمد جبران ،على رأس فريق من قيادات الوزارتين إلى موقع الحادث للوقوف ميدانياً على تطورات الموقف، ومتابعة عمليات الإنقاذ وما تم اتخاذه من إجراءات فورية للتعامل مع الحادث..وقام الوزيران بزيارة الناجين من الحادث، والذين يتلقون العلاج والرعاية بمستشفى الجونة، للاطمئنان على سلامتهم و حالتهم الصحية ومتابعة تقديم الرعاية اللازمة لهم…

*نشرة التوظيف ونشاط المديريات ..

وخلال هذا الأسبوع صدرت نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تتضمن توفير 2949 فرصة عمل جديدة في 44 شركة خاصة تنتظر شباب من 10 محافظات ..كما واصلت مديريات العمل بالمحافظات تنفيذ خطة الوزارة في التدريب من أجل التشغيل وتعزيز علاقات العمل في مواقع الإنتاج ،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل لصالح صحة العمل وسلامة أدوات الإنتاج …