خبير سياسي: استهداف الفلسطينيين في طوابير الغذاء جريمة حرب

أكد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، أن استهداف الفلسطينيين خلال انتظارهم لتلقي المساعدات الغذائية يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، مشددًا على أن ما يجري في قطاع غزة تجاوز حدود الكارثة الإنسانية، وأصبح يُصنّف كـ"إبادة جماعية" تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم.

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طوابير المساعدات في غزة تتحول إلى فخ للموت

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة "الحدث اليوم"، قال مهران إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد قصف واستهداف المدنيين العزّل أثناء وقوفهم في طوابير المساعدات، محولّة نقاط توزيع الغذاء إلى ساحات تصفية جسدية، في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني.

صمت العالم شراكة غير مباشرة في الجريمة

حذّر الخبير القانوني من أن صمت المجتمع الدولي تجاه هذه المجازر يمثل تواطؤًا غير مباشر، وقال:"العالم كله مسؤول عن هذه الجرائم، وصمت القانون الدولي لم يعد مبررًا بل أصبح جزءًا من الأزمة".

وشدد على أن التاريخ لن يرحم صمت العالم، وستظل هذه المجازر وصمة عار في جبين الإنسانية.

دعوة لتحرك دولي عاجل وفرض عقوبات شاملة

دعا مهران إلى تحرك عاجل من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لوقف نزيف الدم في غزة، مطالبًا بفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وقطع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية معها، باعتبارها كيانًا ينتهك القانون الدولي بشكل ممنهج.

وأكد مهران، أن ما يحدث في غزة يكشف انهيار منظومة العدالة الدولية، قائلاً: "إذا لم يتحرك الضمير العالمي الآن؛ فمتى يتحرك؟، إن الإنسانية كلها في اختبار تاريخي أمام دماء الأبرياء في غزة".