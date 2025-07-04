قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عباس شراقي: إثيوبيا خالفت إعلان المبادئ.. وسد النهضة أصبح مشروعا غير شرعي
أزهري يوجه رسالة لـ حمو بيكا بعد وفاة أحمد عامر: من باب أولى أن تتعظ
العرابي: الولايات المتحدة شريك دولي لا غنى عنه في دعم القضية الفلسطينية
خبير سياسي: استهداف الفلسطينيين في طوابير الغذاء جريمة حرب
صندوق مكافحة الإدمان: الدولة أعدت منظومة علاجية أنقذت آلاف المرضى
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 رسميًا.. الشروط والأوراق المطلوبة
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 4-7-2025
أسعار ومواصفات كيا كارينز 2025 في السعودية
نتنياهو يرفض وقف إطلاق النار بغزة .. ويتشاجر مع رئيس الأركان الإسرائيلي
جريمة إنسانية| متحدث الموسيقيين يرد على المطالبين بحذف أغاني أحمد عامر
نادٍ شهير يطلب وسام أبو علي من الأهلي .. والأحمر يضع شرطا غير متوقع
برلمانية: مصر تمكنت من مواجهة تحديات جسيمة بقيادة الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير سياسي: استهداف الفلسطينيين في طوابير الغذاء جريمة حرب

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، أن استهداف الفلسطينيين خلال انتظارهم لتلقي المساعدات الغذائية يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، مشددًا على أن ما يجري في قطاع غزة تجاوز حدود الكارثة الإنسانية، وأصبح يُصنّف كـ"إبادة جماعية" تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم.

طوابير المساعدات في غزة تتحول إلى فخ للموت

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة "الحدث اليوم"، قال مهران إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد قصف واستهداف المدنيين العزّل أثناء وقوفهم في طوابير المساعدات، محولّة نقاط توزيع الغذاء إلى ساحات تصفية جسدية، في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني.

صمت العالم شراكة غير مباشرة في الجريمة

حذّر الخبير القانوني من أن صمت المجتمع الدولي تجاه هذه المجازر يمثل تواطؤًا غير مباشر، وقال:"العالم كله مسؤول عن هذه الجرائم، وصمت القانون الدولي لم يعد مبررًا بل أصبح جزءًا من الأزمة".

وشدد على أن التاريخ لن يرحم صمت العالم، وستظل هذه المجازر وصمة عار في جبين الإنسانية.

دعوة لتحرك دولي عاجل وفرض عقوبات شاملة

دعا مهران إلى تحرك عاجل من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لوقف نزيف الدم في غزة، مطالبًا بفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وقطع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية معها، باعتبارها كيانًا ينتهك القانون الدولي بشكل ممنهج.

وأكد مهران، أن ما يحدث في غزة يكشف انهيار منظومة العدالة الدولية، قائلاً: "إذا لم يتحرك الضمير العالمي الآن؛ فمتى يتحرك؟، إن الإنسانية كلها في اختبار تاريخي أمام دماء الأبرياء في غزة".

استهداف الفلسطينيين قطاع غزة حظر شامل على تصدير الأسلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراخيص البناء

بعد إلغاء الاشتراطات.. الأدوار المسموح بها في القرى والمدن طبقا للقانون

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات جمهورية وتكليفات حكومية.. رسائل قوية من الرئيس السيسي للمصريين والعالم

الأرصاد الجوية

أمطار في عز الصيف.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين.. فيديو

أرشيفية

رائحة كريهة وتحلل.. العثور على جـ ثة سيدة بمصر الجديدة

أكثر من 10000 جنيه لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة رسميًا

أكثر من 10000 جنيه لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة رسميًا

صورة أرشيفية

حسينا باهتزاز غريب.. كواليس مرعبة في غرق حفار بترول بخليج السويس

الايجار القديم

بعد إقرار القانون نهائيا.. حالات تستوجب الإخلاء الإجباري للوحدات السكنية

وسام أبو علي

بعد أنباء رحيله.. سيريوس السويدي يفاجئ الأهلي بشأن وسام أبو علي

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | رمل البحر يعالج 5 أمراض جلدية.. تحذير من تناول هذا النوع من اللحوم والمشروبات

نسرين طافش

نسرين طافش تخطف الأنظار على البحر

بابا غنوج

الوصفة الشامية.. طريقة احترافية لعمل بابا غنوج

بالصور

احذر التونة.. فوائدها عديدة والإفراط فى تناولها يدمر صحتك

أضرار الإفراط في تناول التونة
أضرار الإفراط في تناول التونة
أضرار الإفراط في تناول التونة

محلية النواب تتفقد مشروع موقع التجلي الأعظم .. صور

محلية النواب
محلية النواب
محلية النواب

خلطة سحرية بمكونات طبيعية لعلاج الشعر التالف .. بخطوات بسيطة

خلطة طبيعية لعلاج الشعر التالف واستعادة اللمعان
خلطة طبيعية لعلاج الشعر التالف واستعادة اللمعان
خلطة طبيعية لعلاج الشعر التالف واستعادة اللمعان

طريقة عمل لفائف البطاطس المحشوة بالدجاج والجبنة.. أكلة سهلة وسريعة

طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والجبنة
طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والجبنة
طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والجبنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

المزيد