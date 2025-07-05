موعد أذان الفجر يوم عاشوراء 2025 وأفضل 110 أدعية رددها حتى المغرب

يبحث المسلمون في يوم عاشوراء 2025 عن موعد اذان الفجر اليوم السبت 5 يوليو، حيث إن موعد أذان المغرب وموعد أذان الفجر مهم جدًا في يوم عاشوراء 2025 ، لأنه يترتب عليه معرفة موعد صيام يوم عاشوراء، الذي يبدأ من اذان الفجر وينتهي مع اذان المغرب اليوم السبت يوم عاشوراء 2025، وكان السّبب الرّئيسي وراء تشريع صيام يوم عاشوراء هو أنّ الله سبحانه وتعالى قد نجّى فيه سيّدنا موسى عليه السّلام وقومه بني إسرائيل من بطش فرعون وملئه، فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قدم النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجّى الله بني إسرائيل من عدوّهم، فصامه موسى - عند مسلم شكرًا - فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: فأنا أحقّ بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه».



وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان يوم عاشوراء يومًا تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - يصومه، فلمّا قدم المدينة صامه، وأمر النّاس بصيامه، فلمّا فرض رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه» رواه البخاري ومسلم، وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - يقول: «إنّ هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم فمن شاء صام، ومن شاء فليفطر» رواه البخاري ومسلم.



ومن المستبحبّ أن يصوم المسلم اليوم التّاسع مع اليوم العاشر من محرّم، وذلك لما ثبت في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «لمّا صام رسول الله يوم عاشوراء، وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنّه يوم تعظمه اليهود والنّصارى، فقال: إذا كان عام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، قال: فلم يأت العام المقبل حتّى توفّي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم» رواه مسلم.





مواقيت الصلاة اليوم السبت في مصر





مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 يوليو 2025م في محافظات مصر، حسب التوقيت المحلي لكل مدينة وجاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد اذان الفجر : 4:14 صباحًا

الشروق: 5:59 صباحًا

الظهر: 01:00 مساءً

العصر: 4:36 مساءً

موعد اذان المغرب : 8:01 مساءً

العشاء: 9:34 مساءً

مواقيت الصلاة يوم عاشوراء في الإسكندرية

الفجر: 4:14 صباحًا

الشروق: 6:02 صباحًا

الظهر: 1:06 مساءً

العصر: 4:44 مساءً

المغرب: 8:09 مساءً

العشاء: 9:44 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم السبت يوم عاشوراء في طنطا

موعد اذان الفجر: 4:12 صباحًا

الشروق: 5:59 صباحًا

الظهر: 1:02 مساءً

العصر: 4:39 مساءً

موعد اذان المغرب : 8:04 مساءً

العشاء: 9:38 مساءً

مواقيت الصلاة يوم عاشوراء في المنصورة

أذان الفجر : 4:10 صباحًا

الشروق: 5:57 صباحًا

الظهر: 01:00 مساءً

العصر: 4:38 مساءً

موعد اذان المغرب : 8:03 مساءً

العشاء: 9:37 مساءً

مواقيت الصلاة يوم في الزقازيق

الفجر: 4:11 صباحًا

الشروق: 5:57 صباحًا

الظهر: 12:59 مساءً

العصر: 4:37 مساءً

موعد اذان المغرب : 8:02 مساءً

العشاء: 9:35 مساءً

مواقيت الصلاة يوم عاشوراء في بني سويف

موعد اذان الفجر : 4:19 صباحًا

الشروق: 6:02 صباحًا

الظهر: 1:01 مساءً

العصر: 4:35 مساءً

موعد اذان المغرب : 7:59 مساءً

العشاء: 9:31 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم السبت يوم عاشوراء 2025 في المنيا

اذان الفجر : 4:25 صباحًا

الشروق: 6:06 صباحًا

الظهر: 1:02 مساءً

العصر: 4:33 مساءً

موعد اذان المغرب : 7:59 مساءً

العشاء: 9:28 مساءً

مواقيت الصلاة يوم عاشوراء 2025 في أسيوط

موعد اذان الفجر : 4:26 صباحًا

الشروق: 6:07 صباحًا

الظهر: 1:01 مساءً

العصر: 4:29 مساءً

موعد اذان المغرب : 7:55 مساءً

العشاء: 9:23 مساءً

مواقيت الصلاة يوم عاشوراء في سوهاج

موعد اذان الفجر : 4:27 صباحًا

الشروق: 6:06 صباحًا

الظهر: 12:59 مساءً

العصر: 4:26 مساءً

موعد اذان المغرب : 7:51 مساءً

العشاء: 9:19 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم 5 يوليو يوم عاشوراء في قنا

الفجر: 4:24 صباحًا

الشروق: 6:03 صباحًا

الظهر: 12:55 مساءً

العصر: 4:20 مساءً

موعد اذان المغرب : 7:47 مساءً

العشاء: 9:14 مساءً

مواقيت الصلاة يوم عاشوراء في أسوان

موعد اذان الفجر : 4:301صباحًا

الشروق: 6:07 صباحًا

الظهر: 12:54 مساءً

العصر: 4:13 مساءً

موعد اذان المغرب : 7:41 مساءً

العشاء: 9:06 مساءً

دعاء يوم عاشوراء



لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.

اللهم في يوم عاشوراء اغفر لي، وارحمني، واهدني، وارزقني، وعافني.. اللهم في يوم عاشوراء أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت.. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون.

اللهم إني أسألك بأني أشهد إنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، بديع السموات الأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم.. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار، وعذاب النار، ومن شر الغنى والفقر.

اللهم في يوم عاشوراء إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء.. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.

اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدني، وارزقني، وعافني.. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت.. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون.

اللهم إني أسألك بأني أشهد إنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، بديع السموات الأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم.

اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار، وعذاب النار، ومن شر الغنى والفقر.. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء.



دعاء يوم عاشوراء مستجاب



اللهم في يوم عاشوراء سامحني على كل صلاة تركتها وكل صلاة أخرتها واجعلني يا رب محافظا عليها وثبتني يا رب على دينك حتى ألقاك.

اللهم لا تردنا خائبين يوم عاشوراء، ولا تعيدنا محرومين، وتب علينا يا ارحم الراحمين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين يوم عاشوراء.

اللهم لا تجعل يوم عاشوراء يمضي إلا وقد غفرت ذنوبنا وعفوت عنا واستجبت دعاءنا ورضيت عنا يا مجيب السائلين يا الله.



يوم عاشوراء اللهم إن لنا أحباب في القبور قد طال رقادهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم ونقهم من الذنوب والخطايا.

أفضل دعاء يوم عاشوراء عند أهل السنة

اللهم لا تخرجني من يوم عاشوراء إلا وقد أصلحت حالي وقويت إيماني وأسعدت حياتي وحققت ما في بالي يا رب إنك على كل شيء قدير.

اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتولى أمرنا، وأن تختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن أحسن إلي، اللهم سهل لنا كل عسير وأرنا في حياتنا ما يسرنا ويرضيك.. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة

- اللهم في يوم عاشوراء اغفر لي ولوالدي ولمن أحسن إلي، اللهم سهل لنا كل عسير وأرنا في حياتنا ما يسرنا ويرضيك