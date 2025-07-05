قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عرض حياته والمواطنين للخطر.. ضبط سائق أتوبيس بمدينة نصر
مستشفى الأزهر بأسيوط تستأصل ورمًا 7 كيلو لمريضة 38 عامًا
أزمة تأشيرات تهدد معسكر بيراميدز في سلوفينيا
4 ركعات في يوم عاشوراء 2025 .. أوصى بها النبي تغفر الذنوب وتزيد الرزق وتمنحك 6 عطايا
هشام ماجد والليثي أبرز الحاضرين.. الصور الأولي من حفل زفاف حفيد عادل إمام
وائل القباني: وزعت 15 مليون جنيه على لاعبي الزمالك باستثناء الثلاثي
خبير أسري: الأمية لم تكن عائقًا أمام نجاح النساء في بناء بيت متماسك
تنسيق الجامعات 2025.. كليات تشترط اجتياز اختبارات القدرات للقبول
جنا ابنه عمرو دياب تشاركه الغناء في أول حفل بعد اطلاق ألبومه الجديد
وائل القباني: الرمادي طلب من زيزو لعب نهائي كأس مصر.. ووافق بشرط
موعد أذان الفجر يوم عاشوراء 2025 وأفضل 110 أدعية رددها حتى المغرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير أسري: الأمية لم تكن عائقًا أمام نجاح النساء في بناء بيت متماسك

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد محمد ميزار، المستشار الأسري والمحامي بالنقض، أن المرأة في الماضي نجحت في بناء أسر مستقرة وقوية رغم محدودية التعليم وانتشار الأمية، وذلك بفضل تمسكها بالقيم والعادات الأصيلة، ووعيها الفطري بمكانتها داخل الأسرة.

بيت المرأة كان مملكتها.. يُدار بالحكمة لا بالصدام

وأوضح ميزار، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن نساء الماضي كنّ ينظرن إلى بيوتهن كمملكة خاصة، تُدار بالحكمة والاحتواء، وليس بالعنف أو الصراع، وهو ما ساعدهن على تجاوز الصعوبات وحفظ الاستقرار الأسري.

سلوكيات حديثة تهدد التماسك العائلي

وأشار إلى أن بعض المفاهيم المعاصرة، مثل "التحرر" و"الاستقلالية"، تُفهم أحيانًا بشكل خاطئ، فتدفع المرأة نحو التصادم أو الانسحاب من العلاقة الزوجية عند أول خلاف، بعكس نساء الماضي اللاتي كنّ يحرصن على الحفاظ على الأسرة مهما كانت التحديات.

التوازن العاطفي أساس النجاح الأسري

وشدد ميزار على أن النجاح في الحياة الأسرية لا يرتبط بالشهادات الدراسية فقط، بل بالقدرة على التوازن العاطفي، والتمسك بالقيم، والإخلاص في إدارة العلاقات داخل البيت، مؤكدًا أن هذه السمات كانت بارزة لدى الأمهات في الأجيال السابقة.

دعوة لإحياء الوعي الأسري

واختتم ميزار حديثه بالدعوة إلى ضرورة إعادة إحياء الوعي الجمعي بأهمية دور المرأة في الأسرة، باعتبارها قائدة حقيقية، قائلًا: "النجاح الشخصي لا يتعارض مع مسؤوليات المرأة الأسرية، بل يتكامل معها عندما تكون الأولويات واضحة والوعي ناضجًا".

انتشار الأمية برنامج خط أحمر الاستقرار الأسري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراخيص البناء

بعد إلغاء الاشتراطات.. الأدوار المسموح بها في القرى والمدن طبقا للقانون

نبيلة عبيد

قانون الإيجار القديم| نبيلة عبيد: دي شقة عمري لو خدوها مني هموت ..خاص

تنزيل المواليد على بطاقة التموين 2025 رسميًا.. الرابط والأوراق والمستحقين

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 رسميًا.. الشروط والأوراق المطلوبة

الأرصاد الجوية

أمطار في عز الصيف.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين.. فيديو

أرشيفية

رائحة كريهة وتحلل.. العثور على جـ ثة سيدة بمصر الجديدة

أكثر من 10000 جنيه لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة رسميًا

أكثر من 10000 جنيه لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة رسميًا

وسام أبو علي

بعد أنباء رحيله.. سيريوس السويدي يفاجئ الأهلي بشأن وسام أبو علي

ضربة موجعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

40 ضابطا وجنديا إسرائيليا ما بين قتيل وجريح.. المقاومة توجه ضربة قاصمة للاحتلال

ترشيحاتنا

شيكابالا

حازم إمام: شيكابالا كان يستحق الاستمرار لموسم إضافي

الزمالك

خالد جلال: جون إدوارد "شاطر" في التعاقدات والمفاوضات

المريخ السوداني

المريخ السوداني يحقق فوزا ثمينا في انطلاقة دوري النخبة 2025

بالصور

في الفرن .. طريقة عمل بيض المافن بالخضار والجبنة

طريقة عمل بيض في الفرن بيض المافن بالخضار والجبنة
طريقة عمل بيض في الفرن بيض المافن بالخضار والجبنة
طريقة عمل بيض في الفرن بيض المافن بالخضار والجبنة

هشام ماجد والليثي أبرز الحاضرين.. الصور الأولي من حفل زفاف حفيد عادل إمام

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

إيهاب توفيق وهاني رمزي ومتعب أبرز حضور حفل زفاف ابنة محمد فؤاد.. صور

محمد فؤاد وايهاب توفيق
محمد فؤاد وايهاب توفيق
محمد فؤاد وايهاب توفيق

برج الحوت حظك اليوم السبت 5 يوليو 2025.. تشعر بالحب

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

فيديو

بكاء شيكابالا علي الهواء

شيكابالا يعلن الاعتزال ويبكي على الهواء: كنت عايز أسلم الراية لزيزو بس مشي

حلا شيحه

كنت بكره الحجاب.. اعترافات جريئة من حلا شيحة تهز السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

المزيد