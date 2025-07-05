محمد عفيفي: المخابرات الإنجليزية رأت في الإخوان حلا مثاليا لمواجهة حزب الوفد

قال الدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر إن علاقة الاستخبارات الإنجليزية ثم الأمريكية بجماعة الإخوان المسلمين والإسلام السياسي في المنطقة بشكل عام هي علاقة قديمة.

تأسيس الجماعة

وأشار إلى أنه ليس من قبيل الصدفة أن جماعة الإخوان المسلمين وحسن البنا يبدأ ويعلن تأسيس الجماعة من الإسماعيلية، ولكن الإسماعيلية 1928 عقر دار المخابرات الإنجليزية.

تشجيع الإخوان المسلمين

وأكد على أن انجلترا والمخابرات الإنجليزية رأت في جماعة الإخوان وتشجيع الإخوان المسلمين حل مثالي لمواجهة حزب الوفد، ومواجهة تطلعات حزب الوفد، كونه هو حزب الأمة والذي ينادي بالاستقلال التام.

الأوضاع في مصر

ولفت إلى أنه خلال عام 1952 كانت المخابرات الأمريكية تخشى الوضع في مصر، ورأت أن الملك فاروق فقد شعبيته، كما أن حزب الوفد اهتز عقب حريق القاهرة، وأن الأوضاع في مصر مضطربة، والخوف أن تطرق الأمور هكذا، لأنه من الممكن أن يقفز الشيوعيين في مصر ويحكوموا البلاد.