أستاذ تاريخ: قراءة اللحظة أول مفاتيح الفشل لدى الإخوان

قال الدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر إن جماعة الإخوان كان عليهم أن يسألوا أنفسهم «لماذا مؤسسات الدولة العميقة كلها تجتمع على رفض حكم جماعة الإخوان المسلمين من أول أشهر؟».

وأضاف أستاذ التاريخ الحديث خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج «نظرة» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» تقديم الإعلامي حمدي رزق أن جماعة الإخوان قرأوا اللحظة فقط، وقراءة اللحظة هو أول مفاتيح الفشل.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان في الحقيقة نشأت على الفكر الواحد، ونشأت في ظل ظروف تاريخية إقليمية ودولية كانت الجماعات وقتها الفاشية، لافتا إلى أن الفكر الواحد والزعيم الواحد وعدم الخروج عن هذا الفكر.

مؤكدا على أن العالم تغيير كثيرا، ولكن كل الجماعات التي نشأت ما بعد الحرب العالمية الثانية هي جماعات ايدلوجية فاشية ولم تتطور.