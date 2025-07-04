لميس جابر: السفيرة الأمريكية السابقة عرضت على الإخوان تشكيل حكومة موازية

قالت الكاتبة والدكتورة لميس جابر، إنها لم تكن تفكر لحظة بأن جماعة الإخوان ستتمكن من استثمار الفرصة التاريخية التي أتيحت لها بعد ثورة 2011 لان قدراتهم الذهنية لم تكن تسمح لهم ببناء توافق وطني.

وأضافت جابر، خلال لقائها مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج مساء DMC، على قناة دى إم سى، أن الإخوان لو كان لديهم قدرة على التفكير السياسي، لكانوا راهنوا على الانتخابات المبكرة، لأن ذلك كان في مصلحتهم، لكنهم لم يفعلوا لأنّ قدراتهم أقل بكثير.

وتابعت جابر قائلة: توقعت منذ البداية أن الإخوان لن يكونوا قادرين على احتواء المشهد، سواء عبر التحالف السياسي أو التأثير الذكي في الشارع أو النقابات المهنية.

وكشفت جابر عن عرضٍ قدمته السفيرة الأمريكية السابقة آن باترسون لتشكيل حكومة موازية داخل اعتصام رابعة العدوية، في خطوة يفترض أنها تمهد لتدخل خارجي مشابه لليبيا.