أسامة كمال : بيان 3 يوليو 2013 يشبه إعلان تأميم قناة السويس

قال الإعلامى أسامة كمال إن بيان 3 يوليو 2013 يشبه بيان تأميم قناة السويس وكلاهما حقق أحلام المصريين رغم العلم بضرورة دفع الثمن .

وأضاف كمال خلال تقديمه لبرنامج مساء دى أم سى على قناة dmc أن الاخوان ما يعرفوش يعترفوا إن في وطن اسمه مصر .

وتابع كمال قائلا : كل سنة وكلنا طيبين بمناسبة ذكرى تحرير مصر من عدوان الإخوان وأذنابهم .

قال الإعلامي محمد موسى إن يوم 3 يوليو عام 2013 كان يومًا فارقًا في حياة المصريين، مشيرًا إلى البيان التاريخي الذي ألقاه الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، والذي انحاز فيه الجيش المصري إلى إرادة شعبه في ثورته المجيدة يوم 30 يونيو.



وأكد محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن هذا البيان أنصف الشعب المصري، وكان بمثابة نقطة تحول، حيث اختار الجيش أن يكون في صف الجماهير التي خرجت تطالب بالخلاص من حكم الفاشية الدينية.