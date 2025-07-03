دينا عصمت: 3 يوليو تلاحم وطني وانتصار للإرادة وحمى مصر من كارثة.. فيديو

قالت الإعلامية دينا عصمت إن ذكرى 3 يوليو مفترق تاريخى على خط الزمن وتتويج ملحمى وشكل وجه مصر الحديث وذكرى لتصحيح المسار .

وأضافت عصمت خلال تقديمها برنامج اليوم على قناة دى أم سى أن 3 يوليو و 30 يونيو أكبر مظاهرات فى تاريخ مصر وإرادة شعبية جارفة .

وتابعت عصمت أن 3 يوليو تلاحم وطنى وحمى مصر من كارثة وبناء الدولة الحديثة المدنية وانتصار للإرادة وتجديد للعهد واستعادة السيادة .

قال الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر أن ثورة 30 يونيو كانت عظيمة وهدفها عودة الوطن وبنائه .

وتابع مرشد قائلا : نحن نستكمل مسيرة الشعب والقوات المسلحة من أجل وطن قوى يبنى على تلاقى وتلاحم وقلب رجل واحد .

اليوم "نجحت ثورة 30 يونيو في استعادة الأمن والاستقرار"| الخميس 3/7/20255 | الحلقة الكاملة