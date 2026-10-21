​أغلقت اللجنة المشكّلة من إدارة النادي المصري لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الإدارة أبوابها في اليوم الأول دون تلقي أي طلبات للترشح على أيٍّ من مقاعد المجلس في الانتخابات المقرر إجراؤها في الرابع من ديسمبر المقبل.

​لا مرشحين في اليوم الأول من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري



​هذا وسوف تواصل اللجنة المشكّلة من مسئولي النادي المصري والجهة الإدارية أعمالها يومياً - بما فيها الجمعة - من العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً اعتباراً من غدٍ الخميس وحتى غلق باب الترشح يوم الثلاثاء المقبل الموافق السابع والعشرين من أكتوبر الجاري.